İnfaz Paketi Haziran'da TBMM'ye Geliyor - Son Dakika
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İnfaz Paketi Haziran'da TBMM'ye Geliyor

AK Parti, infaz paketini Haziran ayında TBMM'ye sunmayı ve diğer partilerle görüşmeler yapmayı planlıyor.

09.05.2025 10:50
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Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'de, kanun teklifi olarak getirilmesi planlanan infaz paketiyle ilgili çalışmalar sürerken AK Parti kurmayları, siyasi partilerin grup yönetimleriyle bir araya gelerek bilgi vermeyi ve görüşlerini almayı planlıyor. İnfazla ilgili paketin kanun teklifi olarak Haziran ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, birkaç aydır çalışmaları süren ve ayrı bir kanun teklifi olarak getirilecek infaz rejiminde değişikliklerle ilgili paketle üzerinde AK Parti grubunda detaylı çalışma yürütülüyor.

AK Parti grup yönetiminin, çalışmaların sonuçlanmasının ardından, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimleriyle görüşerek, genel çerçeve hakkında bilgi vermeyi ve onların da görüşlerini almayı planladığı öğrenildi.

AK Parti kurmayları, diğer siyasi parti grup yönetimleriyle görüşmelerin ay sonuna doğru olabileceğini, son şekli verilecek teklifin ancak Haziran ayında TBMM Başkanlığı'na sunulabileceğini belirtti.

İnfaz paketiyle ilgili çalışmalar iki farklı çerçevede yürütülüyor

İnfaz rejiminde yapılması planlanan değişiklikler iki farklı çerçevede yürütülüyor. Bu kapsamda hem infaz sürelerine ilişkin hem de toplumda "cezasızlık algısının" ortadan kaldırılmasına, tutuklu ve hükümlülerin ıslahına yönelik ayrıntılı yöntemlerin yer alacağı çalışma yapılıyor.

İnfaz paketinin içinde, Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan ve 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hükmün de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarla ilgili yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanların da eşitlik ilkesi kapsamında bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Bu konudaki Adalet Bakanlığının etki analizi çalışması çerçevesinde  çalışma yapılıyor. Bu kapsamda kaç kişinin bulunduğuna yönelik çalışmalar sürerken, 60 bine yakın kişi olduğu tahmin ediliyor.

Cezaevlerindeki çocuklu anneler, yaşlı ve hastalar için "evde infaz" düzenlemesi

İnfaz paketinin içinde ayrıca cezaevindeki çocuklu annelere "evde infaz" düzenlemesi öngörülüyor. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında süresi kalmış, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar için de "evde infaz" düzenlemesi planlanıyor. Bu durumdakiler için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu düzenleme kapsamına alınacağı belirtiliyor.

Terör, cinayet, cinsel istismar, uyuşturucu suçluları...

İnfazla ilgili düzenlemede, terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi cezasının dörtte üçünü çekmek zorunda olan hükümlülerle ilgili de düzenleme öngörülüyor.

Öte yandan, infaza yönelik düzenlemeler içinde,toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik, topluma karşı işlenen suçlarla ilgili maddeler yer alacak. Teklifle 2 yıl ve altındaki cezalarda, kişinin ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı konusu düzenlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, iyi hal, pişmanlık gibi durumlar da göz önünde bulundurularak, denge gözetilerek belirlenecek. Örneğin, trafikte yaşanan ve "topluma karşı işlenen suçlar" olarak nitelenen, trafikte tehdit, araçtan inerek saldırma, çarptığı kişiyi bırakıp kaçma gibi suçlarla ilgili düzenlemeler bu kapsamda düzenlenecek.

Mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketinde yer alması öngörülüyor. Bu çerçevede,kamu hizmetinde çalışma, eğitim verilmesi, meslek öğretme gibi yöntemlerle mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, AK Parti, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfaz Paketi Haziran'da TBMM'ye Geliyor - Son Dakika

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