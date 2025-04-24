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İnfaz Rejimi Değişikliği Yolda

Cumhur İttifakı, infaz rejimi ve 10. Yargı Paketi için düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

24.04.2025 15:53
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(TBMM) - Cumhur İttifakı'nın iki büyük ortağı AK Parti ile MHP, infaz rejimiyle ilgili değişiklik çalışmalarını sürdürürken, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti heyeti de yargı alanında çeşitli konu başlıklarında düzenleme talep etti. AK Parti ile MHP'nin yürüttüğü çalışmaların olgunlaşma aşamasında olduğu, düzenlemenin hayata geçmesi durumunda yaklaşık 60 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, çok sayıda kişinin merakla beklediği infaz rejimine ile 10. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemeler Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisi AK Parti ve MHP tarafından çalışılıyor. Her iki siyasi partinin yanı sıra Adalet Bakanlığının ve Cumhurbaşkanlığının da çalışmalarını sürdürdüğü hazırlıkların kısa süre içinde tamamlanması ve TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Bu çalışmaların devam ettiği dönemde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti heyetinin de infaz rejimi de dahil olmak üzere yargı mevzuatında bazı düzenlemeler talep ettiği biliniyor. Bu nedenlerle infaz rejimiyle ilgili düzenlemeler için terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya istinaden örgütün kendini feshetmesinin beklenebileceği iktidar kulislerinde dile getiriliyor.

Alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı belli suçlar için infaz sürelerinde değişiklik yapılması, cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması, mükerrer suçlarda infaz indiriminin kaldırılması, infaz oranlarının değiştirilmesi, şiddet ve cinsel suçlarla ilgili cezaların artırılması, yargılama sürelerinin kısaltılması, bazı fiillerin suç niteliklerinin yeniden belirlenmesi üzerinde çalışıyor.

"Suç tiplerine göre özellikli cezaevleri oluşturulacak"

İnfaz rejiminde mahkumun ıslahına yönelik düzenlemelerin de ele alındığı çalışmada, suç tiplerine göre özellikli cezaevi koşullarının oluşturulması öngörülüyor. Buna göre uyuşturucu madde bağımlılığı, gasp veya hırsızlık, cinayet gibi suç tipleriyle ilgili mahkumlar oluşturulacak özellikli cezaevi koşullarında tutulacak ve mahkumun ıslahına yönelik özellikli eğitim, psikolojik destek, sosyal gelişim projelerine katılma, kamu hizmetinde yer alma gibi uygulamalar devreye sokulacak. Kamuoyunda tartışma konusu olan Cezaevi İzleme ve Değerlendirme Kurullarının yapısında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı kaynakları üzerinde çalıştıkları düzenlemenin bir af ya da erken tahliye çalışması olarak adlandırılamayacağını vurgularken, Adalet Bakanlığı düzenlemenin kaç kişiyi etkilediği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk çalışmalarda düzenlemenin hayata geçmesi durumunda yaklaşık 60 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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