İngiliz Belediye Başkanları Chongqing'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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İngiliz Belediye Başkanları Chongqing'i Ziyaret Etti

İngiltere'den gelen heyet, Chongqing'de iş fırsatları ve işbirlikleri için görüşmeler yaptı.

21.03.2025 19:32
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CHONGQİNG, 21 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin çeşitli bölgelerinden belediye başkanlarından oluşan bir heyet, perşembe günü iş ve ticaret fırsatlarını araştırmak üzere Çin'in güneybatısındaki megakent Chongqing'e gerçekleştirdiği ziyareti tamamladı.

İngiliz Belediye Başkanları heyetinde Batı Midlands, Doğu Midlands, Greater Manchester, Liverpool Kent Bölgesi, Bristol ve Batı İngiltere ve diğer bölge ve şehirlerden hükümet departmanlarının üst düzey yetkilileri bulunuyordu.

Heyetin liderliğini üstlenen Batı Midlands Belediye Başkanı Richard Parker, "Chongqing oldukça dinamik bir şehir ve büyüklüğünden çok etkilendim. Buradaki insanlar çok konuksever; onlarla birlikte çalışmayı iple çekiyoruz" dedi.

İngiltere heyeti, çarşamba-perşembe günleri arasında gerçekleştirilen ziyaret sırasında Chongqing Belediyesi Ticaret Komisyonu ile Çin-İngiltere (Chongqing) yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Chang'an Otomobil Küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni ziyaret eden heyet, Chongqing Belediye Başkanı Hu Henghua ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Hu, İngiltere'nin çeşitli bölgeleriyle ekonomik ve kültürel etkileşimin daha da genişletilmesi, yeni enerji araçları, biyotıp ve finans gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi ve Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimi için yerel dostane etkileşimin derinleştirilmesi temennisini dile getirdi.

Doğu Midlands Belediye Başkan Yardımcısı Nadine Peatfield ise, "Bu ziyaret sırasında, yerel işletmeler tarafından desteklenen olağanüstü inovasyon kültürüne tanık olmaktan büyük memnuniyet duydum. Tüm paydaşlarla işbirliği fırsatlarını keşfetme konusunda son derece istekliyiz" diye konuştu.

Liverpool Kent Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Mike Wharton da Chongqing'in otomotiv sektöründeki dijital teknolojiler konusundaki büyük ölçekli uzmanlığı göz önüne alındığında, Chongqing'le bu alandaki işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti. Liverpool'un otomotiv sektörü için imalat, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi açısından güçlü yönleri olduğunu vurgulayan Wharton, bunun Chongqing'in büyük otomotiv endüstrisi ve üretim satışlarının yanı sıra yeni işbirlikleri için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İngiliz Belediye Başkanları Chongqing'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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