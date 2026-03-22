İngiliz Denizaltısı HMS Anson Umman Denizi'nde

22.03.2026 10:07
HMS Anson, İran'a yönelik füze saldırıları düzenleme kapasitesiyle Umman Denizi'ne ulaştı.

LONDRA, 22 Mart (Xinhua) -- İngiliz Kraliyet Donanması'nın, İran'a yönelik seyir füzesi saldırıları düzenleme kapasitesine sahip nükleer denizaltısı HMS Anson'ın Umman Denizi'ne ulaştığı belirtildi.

Daily Mail gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı cumartesi günkü haberine göre, Tomahawk Block IV tipi kara saldırısı füzeleri ve Spearfish tipi ağır torpidolarla donatılmış denizaltının, an itibarıyla Umman Denizi'nin kuzeyindeki derin sularda bulunduğu düşünülüyor.

Haberde denizaltının bölgede bulunmasının, çatışmanın tırmanması durumunda İngiliz kuvvetlerinin İran'a yönelik operasyon düzenleme kabiliyetine sahip olduğu anlamına geldiği vurgulandı.

Başbakanın onaylaması durumunda HMS Anson'a ateş emri verilebileceği ve denizaltının yüzeye yakın bir noktaya çıkarak dört füze fırlatabileceği belirtildi.

İngiltere cuma günü "Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı düzenlemek için kullanılan füze tesisleri ile diğer askeri unsurları zayıflatmaya yönelik operasyonlar" için İngiltere'ye ait üslerin ABD tarafından kullanılmasına izin vermiş, ancak "çatışmanın daha fazla parçası olmak istemediğini" vurgulamıştı.

Kaynak: Xinhua

Umman Denizi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
