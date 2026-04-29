İngiliz Medyası Gazze Haberlerinde İsrail Şiddetini Küçümsüyor

29.04.2026 14:00
NewsCord araştırması, BBC, Sky News ve The Guardian'ın Gazze haberlerinde edilgen dil kullanarak İsrail'in sorumluluğunu belirsizleştirdiğini ve Filistinli kaynaklara az yer verdiğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli medya izleme kuruluşu NewsCord'un araştırması, İngiliz ana akım medyasının Gazze haberlerinde İsrail şiddetini küçümseyen bir dil kullandığını ve bunun soykırımı meşrulaştırdığını belirtti. 11 Ekim 2023 - 21 Nisan 2025 tarihleri arasında BBC, The Guardian, Sky News ve Al Jazeera'nın 686 haberindeki 11 bin 295 metin incelendi.

Rapora göre, BBC Filistinli ölümlerle ilgili cümlelerin yüzde 80'inde edilgen yapı kullanarak faili belirsizleştirdi. BBC'nin İsrail kaynaklı saldırıları açıkça atfetme oranı yüzde 50 iken, Al Jazeera'da bu oran yüzde 89'du. Sky News'te İsrailli perspektiflere ayrılan kelime oranı yüzde 28, Filistinli görüşlere ise yüzde 15'ti. Al Jazeera Filistinli kaynaklara daha fazla yer verdi.

BBC, İsrailli esirleri insani yönleriyle ele alma oranı yüzde 60 iken Filistinli tutuklular için bu oran yüzde 29'da kaldı. 'Soykırım' ifadesi Sky News'te 12, BBC'de 15, The Guardian'da 21, Al Jazeera'da 58 kez kullanıldı. BBC, İsrailli yetkililerin yüzlerce 'soykırım' içerikli açıklamasından yalnızca birine haberlerinde yer verdi. Ayrıca BBC, Gazze Sağlık Bakanlığı'nı ölüm oranı haberlerinin yüzde 60'ında 'Hamas bağlantılı' olarak nitelendirirken, BM'nin verileri güvenilir bulduğuna dair bilgiye yalnızca yüzde 0,6 oranında yer verdi.

NewsCord, bu bulguların sistematik bir eğilime işaret ettiğini ve İngiliz medyasının Gazze'deki soykırımı sıradanlaştıran bir anlatı kurduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

