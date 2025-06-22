İngiltere: ABD'nin İran Saldırılarına Katılmadık

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarında yer almadıklarını açıkladı.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silahı olmamalı. ABD, küresel topluma tehdit olabilecek bir durumu hafifletmek için harekete geçti. İngiltere, bu saldırılara katılmadı." ifadelerini kullandı.

İran'a itidalli davranma uyarısında bulunan Lammy, krizi sona erdirmek için diplomatik çözüm arama çağrısı yaptı.

Savunma Bakanı John Healey de İngiltere'nin bu saldırılarda yer almadığını yineleyerek, "İngiliz askeri personeli ve üslerinin güvenliği benim için önceliktir. Güçlerimiz en üst seviyede korunuyor. Bu hafta yeni jetler konuşlandırdık." ifadelerini kullandı.

İngiltere önceden bilgilendirildi

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds de Sky News'te yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesine destek veriyoruz." dedi.

Reynolds, İran'ın müzakere çağrılarını reddettiğini belirterek, İngiltere'nin bu saldırılara katılmadığını ifade etti.

Gerektiğinde bölgedeki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların ve planlamaların yapıldığını anlatan Reynolds, ABD'nin saldırı yapacağı bilgisini önceden aldıklarını vurguladı.

İngiltere'den destek talebinin olmadığını belirten Reynolds, talep halinde ABD'ye destek verilip verilmeyeceği yönündeki soruya, "Bu tür varsayımsal sorulara yanıt vermek çok zor. Öncelikle bölgeye İngiliz askeri varlıklarını kaydırdığımızı söylemeliyim. Tehdit halinde kendi çıkarlarımız, insanımız ve müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atarız ancak spekülasyon yapmak istemiyorum." diye konuştu.