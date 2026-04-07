İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş

07.04.2026 23:37
İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçen hafta "Bu bizim savaşımız değil." açıklaması yaparken, kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu ortaya çıktı. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik bazı operasyonları için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı.

İngiltere, ABD'ye belirli 'savunma' operasyonları için İngiliz üslerini kullanma izni verdi. Bu karar, İran'ın bölgedeki füze kapasitesini hedef almak amacıyla alındı.

ABD, İNGİLİZ ÜSLERİNİ ZATEN KULLANIYORMUŞ

İngiltere, ABD'ye İran'a karşı belirli "savunma" operasyonları için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, "ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarında İngiltere'deki üslerin kullanılması teknik olarak mümkün müdür? İngiltere hükümetinin buna yaklaşımı nedir?" sorularına yazılı yanıt verdi.

Sözcü, İngiltere'nin ABD'ye, İngiliz halkını, üslerini ve bölgedeki müttefiklerini tehdit eden İran'ın füze kapasitesini imha etmek amacıyla "savunma amaçlı" görevler için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini kaydetti.

"İRAN'A YÖNELİK SAVUNMA OPERASYONLARINDA KULLANILIYOR"

Bakanlık Sözcüsü, "ABD, İran'ın bölgeye füze fırlatmasını önlemek amacıyla belirli savunma operasyonları için İngiliz üslerini kullanıyor. Bu durum, İngiltere'nin bölgedeki İngiliz vatandaşlarını korumak için aldığı savunma tedbirlerine ek olarak gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sözcü, İngiliz üslerinin kullanımı dahil İngiltere'nin müttefiklerinin operasyonları hakkında anlık yorumlarda bulunmayacaklarını aktardı.

Sözcü, "İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Fairford Üssü'nden ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının havalandığına yönelik paylaşımları teyit ediyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Kaynak: AA

