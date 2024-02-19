İngiltere, Afgan askerlerin yerleşme başvurularını engelledi - Son Dakika
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İngiltere, Afgan askerlerin yerleşme başvurularını engelledi

İngiltere, Afgan askerlerin yerleşme başvurularını engelledi

İngiltere Özel Kuvvetleri ile birlikte savaşan Afgan askerlerin, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından İngiltere'ye yerleşme başvurularının reddedildiği ortaya çıktı. Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bağımsız bir teftiş başlattığını duyurdu ve yaklaşık 2 bin başvurunun yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

19.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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İngiltere Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da birlikte savaştıkları Afgan askerlerin, Taliban ülkede yönetimi ele geçirdikten sonra İngiltere'ye yerleşme başvurularını engellediği ortaya çıktı.

BBC'nin özel haberine göre, İngiltere Özel Kuvvetleri ile birlikte Taliban'a karşı savaşan Afgan Özel Kuvvetlerinden CF 333 ve ATF 444 Birimleri üyesi askerler, yönetim Ağustos 2021'de değiştiğinde Taliban'ın hedef alabileceği en riskli gruplar arasındaydı.

Ancak, Afgan İskan ve Yardım Politikası (ARAP) planı çerçevesinde İngiltere'ye yerleşme başvurusu yapan yüzlerce Afgan askerinin talebi reddedildi.

Savunma Bakanlığı, konu ile ilgili bağımsız bir teftiş başlatıldığını bildirdi. Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, bazı ret cevaplarının ardındaki karar verme sürecinin "sağlıklı" olmadığını belirterek, yaklaşık 2 bin başvurunun yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Standard Harekat Prosedürü (SOP) belgelerinde, belli bir eşiğe ulaşan başvurular, onay ya da ret için Özel Kuvvetlere gönderildi.

ARAP planını yürüten sivil memurların kendi aralarındaki yazışmalar, eğer başvuru Özel Kuvvetler tarafından reddedilmişse, memurlar başvurunun gerekçelerinin sağlam olduğuna inansalar dahi, Özel Kuvvetlerin kararına karşı çıkamadıklarını gösterdi.

Retlerin nedeni, İngiltere Özel Kuvvetleri mensubu bazı askerlere, Afganistan'da Afgan askerler yanlarındayken savaş suçu işlediklerine dair kamu soruşturması açılmasıyla da ilişkilendirildi.

Soruşturma, vatandaş olmayan tanıkları İngiltere'de iseler ifade vermeye zorlarken, ülke dışındalarsa buna mecbur bırakamıyor.

Dolayısıyla eğer Afgan askerler İngiltere'ye gelirse, soruşturmada ifade vermeleri talep edilebilir.

Ret alan askerlerden onlarcasının Taliban tarafından işkenceye maruz kaldığı ve öldürüldüğü belirtiliyor.

İngiltere'ye yerleşme talepleri 2023'te reddedilen bazı Afgan askerler, ülkelerinde şu anda saklandıklarını, sürekli yer değiştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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