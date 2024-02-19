İngiltere, Afgan askerlerin yerleşme başvurularını engelledi

İngiltere Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da birlikte savaştıkları Afgan askerlerin, Taliban ülkede yönetimi ele geçirdikten sonra İngiltere'ye yerleşme başvurularını engellediği ortaya çıktı.
BBC'nin özel haberine göre, İngiltere Özel Kuvvetleri ile birlikte Taliban'a karşı savaşan Afgan Özel Kuvvetlerinden CF 333 ve ATF 444 Birimleri üyesi askerler, yönetim Ağustos 2021'de değiştiğinde Taliban'ın hedef alabileceği en riskli gruplar arasındaydı.
Ancak, Afgan İskan ve Yardım Politikası (ARAP) planı çerçevesinde İngiltere'ye yerleşme başvurusu yapan yüzlerce Afgan askerinin talebi reddedildi.
Savunma Bakanlığı, konu ile ilgili bağımsız bir teftiş başlatıldığını bildirdi. Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, bazı ret cevaplarının ardındaki karar verme sürecinin "sağlıklı" olmadığını belirterek, yaklaşık 2 bin başvurunun yeniden gözden geçirileceğini aktardı.
Standard Harekat Prosedürü (SOP) belgelerinde, belli bir eşiğe ulaşan başvurular, onay ya da ret için Özel Kuvvetlere gönderildi.
ARAP planını yürüten sivil memurların kendi aralarındaki yazışmalar, eğer başvuru Özel Kuvvetler tarafından reddedilmişse, memurlar başvurunun gerekçelerinin sağlam olduğuna inansalar dahi, Özel Kuvvetlerin kararına karşı çıkamadıklarını gösterdi.
Retlerin nedeni, İngiltere Özel Kuvvetleri mensubu bazı askerlere, Afganistan'da Afgan askerler yanlarındayken savaş suçu işlediklerine dair kamu soruşturması açılmasıyla da ilişkilendirildi.
Soruşturma, vatandaş olmayan tanıkları İngiltere'de iseler ifade vermeye zorlarken, ülke dışındalarsa buna mecbur bırakamıyor.
Dolayısıyla eğer Afgan askerler İngiltere'ye gelirse, soruşturmada ifade vermeleri talep edilebilir.
Ret alan askerlerden onlarcasının Taliban tarafından işkenceye maruz kaldığı ve öldürüldüğü belirtiliyor.
İngiltere'ye yerleşme talepleri 2023'te reddedilen bazı Afgan askerler, ülkelerinde şu anda saklandıklarını, sürekli yer değiştirdiklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İngiltere, Afgan askerlerin yerleşme başvurularını engelledi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?