İngiltere Aşırı Sağcı Provokatörleri Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Aşırı Sağcı Provokatörleri Durdurdu

15.05.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, aşırı sağcı yürüyüş öncesi 11 yabancı provokatörün ülkeye girişini engelledi.

İngiltere hükümeti, yarın başkent Londra'da düzenlenecek aşırı sağcı yürüyüş öncesinde 11 "yabancı aşırı sağcı provokatörün" ülkeye girişini engellediğini duyurdu.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkeye girişine engel koyulan "11 yabancı provokatörün" aşırılıkçı görüşlerini yaymak amacıyla İngiltere'ye gelmek istediği belirtildi.

Açıklamada, ülkeye girişine izin verilmeyen kişiler arasında, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD'li aşırı sağcı Valentina Gomez'in de yer aldığı ifade edildi.

Başkentte "Unite the Kingdom" adlı grup tarafından yarın aşırı sağcı yürüyüş düzenlenmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, aynı gün Filistin'e destek gösterisi ile ırkçılık karşıtı bir grubun da protestolar gerçekleştireceği kaydedildi.

Bu nedenle başkentte "son yılların en yoğun polis operasyonlarından biri"nin yürütüleceği vurgulanan açıklamada, binlerce polisin görev yapacağı organizasyonlarda canlı yüz tanıma sistemleri, helikopterler, insansız hava araçları, köpekli birlikler, atlı polis ekipleri ve zırhlı araçların kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin nefret söylemini teşvik eden kişileri gözaltına alacağı vurgulanarak, "intifadayı küreselleştirin" sloganının da bu kapsamda değerlendirileceği kaydedildi.

"Nefret ve şiddeti körüklemek isteyen kişilerin İngiltere'ye girişini engelleyeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakan Keir Starmer, "Unite the Kingdom" yürüyüşünü düzenleyecek organizatörlerin açıkça nefret ve ayrımcılık yaydığını ifade etti.

Starmer, "Nefret ve şiddeti körüklemek isteyen kişilerin İngiltere'ye girişini engelleyeceğiz. Sokaklarımızda kargaşa çıkarmaya, herhangi bir kişiyi korkutmaya veya tehdit etmeye kalkışan herkes yasanın tüm gücüyle karşılaşmayı bekleyebilir." ifadesine yer verdi.

Barışçıl protestoları desteklediklerinin altını çizen Starmer, şunları kaydetti:

"Hükümetim her zaman barışçıl protestoyu savunacaktır, ancak nefrete karşı kararlı şekilde hareket edecektir. Hepimizin, nerede görürsek görelim, iğrenç ve ayrıştırıcı görüşler yayan kişilere karşı sesimizi yükseltme sorumluluğu var. Farklı geçmişlerden insanların ortak amaç etrafında bir araya geldiğinde en iyi haline ulaşan; nezaket, adalet ve saygı üzerine kurulmuş bir ülkeyiz. Mücadele etmemiz gereken şey de budur."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Aşırı Sağcı Provokatörleri Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:30:34. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere Aşırı Sağcı Provokatörleri Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.