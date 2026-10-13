İngiltere Büyükelçisi Anderson, Fethiye Belediye Başkanı Karaca\'yı ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Anderson, Karaca ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilçenin uluslararası turizmdeki konumu ve doğal ve kültürel zenginlikleri ile Fethiye'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının durumu ve işbirliği olanakları ele alındı.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Anderson'a görevinde başarı diledi.

Büyükelçi Anderson ise Fethiye'de yürütülen çalışmalar ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Karaca'ya teşekkür etti.

Ziyarete, Büyükelçi Özel Kalemi Olivia Whitaker, Türkiye Konsolosluklar Bölümü Sorumlusu Claudia Taylor, Muğla Bölge sorumluları Alper Akçeşme ve Birsen Yılmaz ile İngiltere'nin Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman da katıldı.