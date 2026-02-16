İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Kısıtlaması

16.02.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Starmer, çocukları korumak amacıyla 16 yaş altı için sosyal medya kısıtlaması planlıyoruz.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'de var olan düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığını belirterek, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını belirtti.

Starmer, Londra'daki bir toplum merkezinde katıldığı etkinlikte 16 yaş altı için sosyal medya yasağı ya da kısıtlama uygulama planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hızlı şekilde bu konuda bir düzenleme yapıp yürürlüğe koyma niyetinde olduğunu anlatan Starmer, yapay zeka sohbet robotlarının da çocuklar için çok sayıda risk barındırdığını ve buna karşı da adım atacaklarını kaydetti.

Starmer, yasağın, sorunun çözümünde ele alınacak ihtimallerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Üç aydır süren danışma sürecinde elde edilen kanıtlara göre karar vereceğiz." dedi.

Başbakan Starmer, yasaklama veya yasaklamama yönünde güçlü argümanlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazıları 16 yaş altı herkese sosyal medya yasağı uygulanması gerektiğini söylüyor. Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) gibi çocukları koruma konusunda çalışan paydaşlar ise hayır diyor. Bu durumun çocukları daha karanlık köşelere iteceğini söylüyor." diye konuştu.

Çocukların sosyal medyayı faydalı amaçlar için kullandığını da belirten Starmer, "Yıllar değil, aylar içinde harekete geçmek için yetki aldık. Sadece yaş sorununa değil, aynı zamanda otomatik kaydırma özelliğine sahip, sürekli olarak ekrana yapışmanıza ve kaydırmayı asla durduramamanıza neden olan cihazlar ve uygulamalar konusunda da çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ailelerin de yasak konusunda endişeli olmadığını ve var olan düzenlemelerin yeterli olmadığına işaret etti.

"Bir şeyleri olduğu gibi bırakamayız." diyen Starmer, bu düzenlemelerin çocukları koruyamadığının altını çizdi."

İngiltere hükümeti, benzeri bir yasağı uygulamaya koyan Avustralya'nın uygulama sürecinde elde ettiği verileri de kullanarak sosyal medya kullanımında kısıtlama ya da yasak koyma yoluna gitmeyi amaçlıyor.

Hükümet daha önce de kadın ve çocukların görüntülerini rıza dışı şekilde uygunsuz içeriklere dönüştüren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a karşı inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, İngiltere, Teknoloji, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 22:12:48. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.