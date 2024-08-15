İngiltere'de 2 Bin Yıllık Mozaik Keşfedildi

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İngiltere'nin Shropshire bölgesinde yapılan kazılarda 2 bin yıllık mozaik keşfedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Shrewsbury yakınlarındaki Wroxeter Roma Şehri'nde bulunan ve parlak renkli yunuslar ile balıkları tasvir eden mozaik, ana sivil tapınağı arama çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Bölgede keşfi yapan arkeologlar, 2 bin yıllık mozaiğin şehrin kurulmasından kısa bir süre sonrasına ait olduğunu, varlıklı ve önemli biri tarafından yaptırılmış olabileceğini belirtti.

Arkeologlar ayrıca, sikkeler, çanaklar, çömlekler ve mozaiğin bir tarafında boyalı alçı duvar buldu.

Uzmanlar, bu keşiflerin şehrin evrelerini ve burada gerçekleşen faaliyetleri tarihlendirmeye yardımcı olacağını kaydetti.

"English Heritage" adlı kurumun yetkilisi Win Scutt, yaptığı açıklamada, "Kazılarımız bu binanın duvarlarını keşfetme umuduyla yapılıyordu ancak binlerce yıldır gizli kalmış güzel ve bozulmamış mozaik bulacağımızı hiç düşünmemiştik." dedi.

Arkeologlar, temmuzda kentin ana yolunda büyük anıtsal yapı ve anıt mezar bulmuştu.