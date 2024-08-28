İngiltere'de Aşırı Sağın Şiddet Eylemlerine Karışan 14 Kişi Gözaltına Alındı

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İngiltere'de 4 Ağustos'ta Middlesbrough kentindeki aşırı sağın şiddet eylemlerine karıştığı gerekçesiyle biri 11 yaşındaki çocuk olmak üzere 14 kişi daha gözaltına alındı.

Cleveland Polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 14 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Polis ekiplerinin bu sabah olaylara karıştığı öne sürülen kişileri hedef almak üzere yola çıktığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların yaşlarının 11 ila 43 olduğu duyuruldu.

Cleveland Polisi, bu ayın başlarında Hartlepool ve Middlesbrough'da meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı 110 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

11 yaşındaki çocuğun, Southport'taki bıçaklama olayının ardından ülke geneline yayılan aşırı sağın şiddet eylemleri nedeniyle gözaltına alınan "en genç kişi" olduğu düşünülüyor.

İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olayları

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Saldırının ertesi günü Telegram, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarında koordine olan ve spekülatif haberler yayan aşırı sağcı gruplar, kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri gerekçesiyle çağrı yapmış ve sonrasında şiddet eylemleri gerçekleştirmişti.

Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın olduğu olaylarda aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.

Ülkede 7 Ağustos'ta 100'den fazla aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bırakmıştı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS), geçen hafta itibarıyla aşırı sağın şiddet eylemlerine karışan 520'den fazla kişinin suçlandığını açıklamıştı.