İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, olay yerine intikal ederek bir şüpheliyi gözaltına aldı. Halka, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

29.07.2024 16:31
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İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin, bir bıçağı ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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