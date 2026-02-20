İngiltere'de Elbit Systems'a Savaş Suçu Soruşturması Talebi - Son Dakika
İngiltere'de Elbit Systems'a Savaş Suçu Soruşturması Talebi

20.02.2026 14:29
Avukatlar, Elbit Systems'in yöneticileri hakkında savaş suçları için soruşturma açılmasını istedi.

İngiltere'de bazı avukatlar, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ait savunma şirketi Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinde çeşitli dönemlerde yönetici olarak görev almış kişiler hakkında savaş suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

Avukatlar, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın terörle mücadele biriminden, Elbit Systems UK'nin mevcut ve eski yöneticilerinin savaş suçlarına karışması nedeniyle soruşturulmasını talep eden resmi bir şikayette bulundu.

Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın (CAAT) desteklediği Kamu Yararı Hukuk Merkezi'nden (PILC) avukatlar, Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana çeşitli dönemlerde silah üreticisini yöneten 4 İngiliz vatandaşı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Şikayette, Elbit Systems'in İngiltere'deki iştirakinin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulunduğu ve bunun BM kararları ve uluslararası mahkemelerden elde edilen kanıtlarla sabit olduğu belirtilerek, Metropolitan Polisi'nin savaş ve soykırım suçundan soruşturma başlatmak için makul gerekçelere sahip olduğu ifade edildi.

Görüşüne yer verilen PILC Sözcüsü, şikayeti, ailesi Gazze'de yaşayan müvekkillerinin adına yaptıklarını belirtti.

CAAT Sözcüsü de Elbit Systems olmadan Gazze'deki soykırımın yapılamayacağına dikkati çekerek, "Elbit Systems, İsrail'in en büyük silah üreticisidir. İsrail, Elbit ürünlerinin en büyük pazarıdır. İsrail ordusu tarafından kullanılan savaş dronlarının yüzde 85'ini tedarik etmektedir." dedi.

Bu arada, İsrail ordusuna silah ve mühimmat tedarik eden Elbit Systems, pek çok ülkede uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımı nedeniyle protesto ediliyor.???????

İsrailli şirket Elbit Systems, insansız hava araçları, askeri ekipmanlar ve elektro-optik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin İngiltere'de insansız hava araçlarının motorlarını üreten fabrikaları bulunuyor.

Kaynak: AA

