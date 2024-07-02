İngiltere'de Genel Seçimler Öncesi Halkın Oy Tercihlerini Şekillendiren Konular - Son Dakika
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İngiltere'de Genel Seçimler Öncesi Halkın Oy Tercihlerini Şekillendiren Konular

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi halkın oy tercihlerini şekillendiren konular arasında siyasetçilerin Gazze'deki duruma tepkisi, hayat pahalılığı ve ekonomi yer alıyor. Seçmenler, doğruluk, ulusal sağlık sistemi, Filistin sorunu ve adaletsizlik gibi konuları önemli buluyor. AB'ye yeniden katılma, gençlerin radikal kararları ve Brexit'in etkileri de seçmenlerin tercihlerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

02.07.2024 11:21
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İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin öncesinde halkın oy tercihlerini şekillendirecek konuların başında siyasetçilerin Gazze'de yaşananlara tepkisi, ülkedeki hayat pahalılığı ve ekonomi geliyor.

İngiltere'de yaklaşan genel seçimler öncesi vatandaşlar, yeni dönemden beklentilerini ve oy verirken göz önünde bulunduracakları konuları AA muhabirine değerlendirdi.

Seçmen olarak tercihini belirleyen ana unsurun "doğruluk" olduğunu söyleyen 72 yaşındaki William isimli vatandaş, "Çok sürpriz sonuçların ortaya çıkacağını hissediyorum. İnsanlar büyük oranda Yeşiller Partisine ya da diğer alternatif partilere oy verebilir." diye konuştu.

Halkın alternatiflere yönelmesinde etkisi olan konulara değinen William, "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) önemli ölçüde göz önünde bulundurulacaktır. Her zaman bir problemdi. Başka problemler de var. ( İsrail'i) Silahlandırma ve Filistin şu an çok büyük bir problem. Birçok insan bunu göz önünde bulunduruyor. En büyük sorun ise doğruya yönelik yaklaşım ve inanç. Doğru nedir? İnsanlar doğru anlayışını yitirdi." dedi.

Filistin ve dünyada artan adaletsizlik konusunda çalışmalar yapan aktivist William, gençliğin parti politikalarından ziyade değerlerin peşinde olduğuna işaret ederek, "Gazze çok büyük bir sorun. Birçok insan Gazze'de yaşananları, emperyalist değerler, savaş ve güç gibi daha geniş bir soru olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bir aktivist olarak her gün Filistin konusunun yanı sıra tüm dünya ve Filistin'de yükseldiği düşünülen adaletsizlik konularında farkındalık oluşturmak için çalıştığını söyleyen William, "En büyük sorun, doğruluk tohumunu komplo teorileri arasında nasıl bulacağımız konusudur. Herkes değişim istiyor ama nasıl olacağını kimse bilmiyor çünkü doğruluk kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kısır siyasi tartışmalardan ve Lordlar Kamarası'ndan kurtulmak gerektiğini belirten William, özellikle genç neslin seçimle ilgili radikal kararlar verebileceğini söyledi.

William, "Keskin bir değişim bekliyorum. Olacak şeyler yıkıcı olabilir ancak hiçbir şey Filistin ve İsrail'de yaşananlardan daha yıkıcı değildir. Her zamankinden daha fazla insan Filistin'i destekliyor, emperyalizm, siyonizm ve tekel karşıtı. Bunun küresel bir durum haline geldiğini hissediyorum ve bir değişim anlamına geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Kaç yıldır AB'nin dışındayız ve hiçbir faydasını görmedik"

Hussain isimli 30 yaşındaki seçmen ise oy tercihini en çok etkileyen konunun Gazze olduğunu söyledi.

Ülkedeki siyasetçilerin Gazze- Ukrayna kıyaslamasını yanlış yaptığına inandığını söyleyen Hussain, ülkedeki hayat pahalılığının da önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Hussain, "(Siyasetçiler) İnsanların yaşamlarını önemsediklerini göstermeli. İnsanlar bu ülkede çok fazla zorluk yaşıyor. Böyle olmaması için kaynaklar varken şirketler özellikle son 24 ayda çok büyük karlar elde ediyor." dedi.

AB'ye tekrar katılmanın da halkın yararına olacağını kaydeden Hussain, "Kaç yıldır AB'nin dışındayız ve hiçbir faydasını görmedik." değerlendirmesini yaptı.

Hussain, İşçi Partisinin seçimi kazanacağı yönündeki anketleri değerlendirerek, "Muhafazakar Partinin ülkeyi yönetmediğini görmek iyi olur." ifadesini kullandı.

"Brexit'i duymak, insanların heyecanını yitirmesine neden oldu"

Adam Doubs (26), son yıllarda siyasette yaşanan pek çok olayın oy tercihini şekillendirdiğini belirtti. Göç ve ekonominin seçimin sonucuna etki edeceğini savunan Doubs, "Benim için en önemli konular ekonomi ve çevre konuları. Gazze konusu ise genç seçmenler için önemli bir sorun." dedi.

Doubs da AB'ye yeniden katılmanın önemini vurgulayarak bu konunun hiçbir seçim tartışmasında gündeme gelmediğine dikkati çekti.

AB'den ayrılmanın ülkenin bugünkü durumunu önemli ölçüde etkilediğini kaydeden Doubs, "Ben AB'ye katılma veya en azından Gümrük Birliği'ne katılma taraftarıyım. Herkes bunu konuşmaktan çekiniyor, çünkü yıllardır Brexit'i duymak, insanların heyecanını yitirmesine neden oldu." diye konuştu.

Doubs, seçimden sonra AB'ye girmenin gündeme gelmeyeceğini ancak diğer yıllarda tartışılacağını belirtirken, İşçi Partisinin iktidara gelmek için vaatlerinde temkinli davrandığını söyledi.

"Gazze'de soykırımın devamından memnun olan bir partiyi destekleyemem"

Muhammad isimli 25 yaşındaki seçmen de Gazze konusunun oyunun rengini belirlemekte önemli olduğunu belirterek, "Şahsen Gazze'de soykırımın devamından memnun olan bir partiyi destekleyemem. Herkes için konuşamam ama çoğu arkadaşım için de Gazze önemli bir konu." dedi.

Hayat pahalılığı, yüksek kiralar, artan market fiyatları ve yüksek ulaşım ücretlerinden söz eden Muhammad, "Bu ülkede hayat pahalılığı çevresinde yaşanan birçok sorun var. Geçmişte yoksulluk sınırında yaşayan birçok insana yardım etmek için çalıştım ve işsiz ya da zorluklar yaşayan insanlar adına konuşacak kadar tecrübe sahibiyim." diye konuştu.

AB'ye yeniden katılmayı savunan Muhammad, Brexit'in İngiltere'ye ekonomik olarak faydası olmadığını, tekrar katılmanın gençliğin faydasına olacağını söyledi.

İngiltere'de gençlerin büyük değişiklikler istediğine işaret eden Muhammad, "Gelecek konusunda nötrüm. Ama ülke için en iyisi Muhafazakar Partinin gitmesi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Genel Seçimler Öncesi Halkın Oy Tercihlerini Şekillendiren Konular - Son Dakika

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