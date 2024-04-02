İngiltere\'de Hastaların Uzun Süre Beklemesi Haftada 268 Ölüme Yol Açıyor

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İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu.

LONDRA, 2 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'de 2023 yılında hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi, Standart Ölüm Oranı adı verilen yöntemi kullanarak bir araştırma yürüttü. Buna göre hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor.

Pazartesi günü açıklanan araştırma sonuçları 2023 yılında 1,5 milyondan fazla hastanın 12 saat veya daha uzun süre beklediğini ve haftada ortalama 268'i aşkın hastanın 12 saat veya daha uzun süreli bekleme nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi Rektörü Adrian Boyle, "Burada oran ve hesaplamalardan bahsediyoruz ama ölen her kişinin, 'ya o kadar bekletilmeseydi' diye hayatı boyunca kendilerine soracak sevdikleri ve aileleri bulunan bireyler olduklarını unutmamak hayati önem taşıyor" dedi.

İlk ve acil bakım hizmetlerinin iyileştirilmesini amaçlayan bir plana göre, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu Mart 2024 itibarıyla hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti.

Ancak Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, Şubat 2024'te hastaların sadece yüzde 56,5'inde 4 saatlik hedefin tutturulduğunu ve planın açıklandığı zamana kıyasla 1,5 yüzde puanlık gerileme kaydedildiğini ortaya koydu.

"Bakım hizmetlerindeki bu eşitsizlikler, önlenebilir gecikmeler ve ölümlerle devam etmemiz mümkün değil" diyen Boyle, hem doktorlar hem de hastalar için, "hastanelere büyük yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılmasına odaklanılması" çağrısında bulundu.