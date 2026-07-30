İngiltere'de İslam Karşıtı Saldırı - Son Dakika
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İngiltere'de İslam Karşıtı Saldırı

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İngiltereli içerik üreticisi Zeeshan Ali, ibadet sırasında ırkçı saldırıya uğradı, polisin müdahale etmemesi tepki topladı.

İngiltere'de ibadet ettiği esnada ırkçı saldırıya maruz kalan İngiltereli ünlü içerik üreticisi Zeeshan Ali, "Benimle tartışan kişi, 'Ben ırkçı değilim ama İslam karşıtıyım.' diye bağırıyor. Düşünün ki Londra sokaklarında 'antisemitizm' diye bağırıyorsunuz, tutuklanırsınız. Birçok insan polisin neden bu olaya müdahil olmadığına şaşırdı." dedi.

İngiltere'de son yıllarda aşırı sağcı söylemler ve sosyal medya kışkırtmalarıyla tırmanan İslam karşıtlığı, Müslüman toplumu ve ibadethaneleri hedef alan nefret suçlarında rekor artışlara yol açıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve emniyet birimlerinin açıkladığı veriler, ülkede camilere yönelik fiziki saldırıların ve sokaktaki sözlü tacizlerin son dönemin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.

Ülkede yaşanan son olaylardan birinin son mağduru İngiltereli ünlü içerik üreticisi Zeeshan Ali oldu. Namaz kılarken aşırı sağcı Kellie-Jay Keen'in sözlü saldırısına ve hakaretlerine maruz kalan Ali, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polisten aldıkları izinle Hyde Park'ın dışında, girişe yakın bir yerde namaz kılmaya başladıklarını anlatan Ali, "Sadece ibadetimizi yaparken sesli olmamız konusunda bizi uyardılar. Öğle namazının sessiz kılındığını bilenler bilir ve biz de sessizdik. Hiçbir rahatsızlık vermiyorduk. Kellie-Jay Keen isimli bir kadın gelerek bizle tartışmaya başladı. Bize 'Irkçı değilim, İslam karşıtıyım. Burada nasıl ibadet edersiniz?' diye bağırmaya başladı. Önünüze geçip 'Mekke'ye doğru kılmanızı engelliyorum.' dedi. Videolarda küfür ettiğini görebilirsiniz. Ben sakin kaldım ve namazımı bitirdim. 'Yüksek sesli değiliz. Kimseye zarar da vermiyoruz.' dedim. Bana 'Ama ben zarar görüyorum.' dedi. Ben de 'Hangi kritere göre?' dedim, cevap veremedi." ifadelerini kullandı.

Keen'in davranışının İngiliz değerlerine aykırı olduğunu vurgulayan Ali, "İngiliz değerlerinde karşılıklı saygı vardır. İnanç ve dinlere hoşgörü vardır. Bu kişinin bu değerlerden haberi yoktu." diye konuştu.

"Her 5 günde bir cami saldırıya uğruyor"

Ali, 3 yıldır "Speaker's Corner"a (Konuşmacılar Köşesi) gittiklerini, daha önce böyle bir şeyi hiç yaşamadıklarını anlatarak, "Bu olay aşırı sağın yükselişiyle oldu. Ortalama olarak her 5 günde bir cami saldırıya uğruyor. Şimdi camiye gitmiş olsaydık bile istatistiksel olarak orada da saldırıya uğrama ihtimalimiz vardı." şeklinde konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığına göre de İslam karşıtlığında yükseliş olduğuna dikkati çeken Ali, şunları kaydetti:

"Son 12 aya bakarsanız, antisemitizm ve Müslümanlara karşı yapılan saldırılar yüzde 19 arttı. Hatta geçen ay 14 yaşında bir çocuk, iki camiyi hedef almayı planladığı için tutuklandı. Bu, 14 yaşında bir çocuk. Bu kişiyi kim radikalleştirdi? Benimle tartışan kişi, 'Ben ırkçı değilim ama İslam karşıtıyım.' diye bağırıyor. Düşünün ki Londra sokaklarında 'antisemitizm' diye bağırıyorsunuz, tutuklanırsınız. Birçok insan polisin neden bu olaya müdahil olmadığına şaşırdı. Bu olay neden nefret suçu olarak görülmedi. Birçok insan 'Neden çifte standart yapılıyor?' diye mesaj atıyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de İslam Karşıtı Saldırı - Son Dakika

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