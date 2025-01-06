İngiltere'de Kar ve Sel Alarmı - Son Dakika
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İngiltere'de Kar ve Sel Alarmı

Yoğun kar yağışı ve eriyen kar sel felaketine yol açtı, ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor.

06.01.2025 15:24
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İngiltere genelinde yoğun kar yağışı ve yağmur ile karın erimesi sonucu meydana gelen seller, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

İngiltere Çevre Ajansı, ülke genelinde yağmur ve eriyen kar nedeniyle 166 bölgede sel beklendiği, 299 bölgede ise sel yaşanmasının olası olduğu uyarısı yayımladı.

Ajansın açıklamasına göre, yağmur ve eriyen karın etkisiyle özellikle Lancashire ve Warwickshire bölgelerinde "ciddi nehir taşkınları" bekleniyor.

Bölge sakinlerine, taşkın bölgelerinden uzak durmaları ve sel sularında araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) de ülkenin büyük bölümünde kar yağışı, buzlanma ve yağmur uyarısı yaptı.

Ulaşımda aksaklıklar ve tren seferi iptalleri

İngiltere genelinde yoğun kar yağışı ve seller yolların kapanmasına ve hız sınırları uygulanmasına neden oldu. M5 otoyolu sel nedeniyle kapandı, A1 otoyolunda ise her iki yönde yoğun trafik gözlemlendi. Ayrıca, A617 otoyolu kar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Peterborough ile Leicester arasındaki tüm demir yolu ulaşımı kapatılırken, Elton ve Orston yakınlarında meydana gelen sel, Nottingham ile Grantham arasındaki tren seferlerini aksattı.

Ayrıca, Sturry'de demir yolunu bir ağacın kapattığı, bu nedenle Ramsgate ile Canterbury West arasındaki tren seferlerinin iptal edilebileceği bildirildi.

Yüzlerce okul tatilin ardından açılamadı

Noel tatili sonrası eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde, yoğun kar ve sel nedeniyle yüzlerce okul kapılarını açamadı. Bradford'da 175 okul kapalı kalırken, Leeds'te yaklaşık 100 okul ya tamamen kapandı ya da geç açıldı. Lancashire'da ise 50 okul açılmadı veya geç açılacağı duyuruldu.

Manchester Havalimanı'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde pistler kapatıldı, ancak daha sonra yeniden açıldı. Bazı uçuşlarda halen gecikmelerin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Met Office de dün İskoçya'daki Loch Glascarnoch'ta sıcaklıkların eksi 13,3 dereceye kadar düşmesiyle "kışın şimdiye kadarki en soğuk gecesi"nin yaşandığını açıkladı.

Kaynak: AA

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