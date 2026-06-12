İngiltere'de Kızamık Nedeniyle 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İngiltere'de Kızamık Nedeniyle 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

12.06.2026 00:08
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İngiltere'de bu yıl 2 çocuk kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşısız çocuklar risk altında.

İngiltere'de bu yıl 2 çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan yazılı açıklamada, çocuklardan birinin "akut kızamık" nedeniyle hayatını kaybettiği, diğer çocuğun ölümünün ise "kızamığın geç etkileriyle" bağlantılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, son dönemdeki birçok kızamık vakasının başkent Londra ve West Midlands'daki salgınlarla bağlantılı olduğu, vakaların çoğunlukla 10 yaş ve altındaki aşısız çocuklarda görüldüğü ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yeni verilere göre, İngiltere genelinde son 2 haftada 100'den fazla yeni kızamık vakasının doğrulandığı aktarıldı.

"Aşıları geciktirmeyin"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA'da Uzman Epidemiyolog Dr. Vanessa Saliba, kızamığın ülkenin birçok bölgesinde yayılmaya devam ettiğini belirterek, hastalığın çok ciddi ve hatta ölümcül olabileceğini bildirdi.

Saliba, tüm ebeveynlere çocuklarının aşılarının güncel olduğundan emin olma çağrısında bulunarak, bu aşıların kızamığa karşı en iyi ve güvenli korumayı sağladığını vurguladı.

İngiltere Sağlık Bakanı James Murray da bu ölümlerin kızamığın zararsız bir çocukluk hastalığı olmadığını gösteren "yürek parçalayıcı bir hatırlatma" olduğunun altını çizdi.

Murray, kızamığın ölümcül olabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini, sayısız hayat kurtaran MMR aşısının bu son derece bulaşıcı hastalığa karşı en iyi koruma olmaya devam ettiğini ifade etti.

İngiltere'de MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşısı yaptırma oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yüzde 95 hedefinin altında kalmaya devam ediyor.

Son ulusal istatistiklere göre, çocukların yüzde 88,9'u ilk doz aşısını 2 yaşına kadar yaptırırken, 5 yaşındaki çocukların yüzde 83,7'si önerilen iki dozu da alıyor.

Kızamık nedeniyle 2020'nin başından 2024'ün sonuna kadar 3 can kaybı kaydedilmişti

Ülkede bu yıl şimdiye kadar laboratuvarca doğrulanmış 736 kızamık vakası kaydedildi. Bu sayı, 2025'in tamamında 959 olarak bildirilmişti.

Bu yıl en fazla kızamık vakası, toplam vakaların yüzde 15'inin görüldüğü Londra'nın Enfield bölgesinde kayda geçti. Enfield'da 111 vaka tespit edilirken, Birmingham'da 79, Londra'nın Haringey bölgesinde ise 49 vaka görüldü.

Resmi verilere göre, İngiltere ve Galler'de 2020'nin başından 2024'ün sonuna kadar geçen 5 yıllık dönemde kızamık nedeniyle 3 ölüm kaydedilmişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Kızamık Nedeniyle 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meral Leman Y- Meral Leman Y-:
    çok üzücü bi haber ya çocukların ne suçu var ebeveynlerin çok ciddi düşünmesi lazım bu meseleyi 0 0 Yanıtla
  • Evrim Yücel Evrim Yücel:
    ya bu aşıları yaptırsınlar da bi huzur içinde yaşasınız ama devlet de desteklemese hani insanlar da pahalı bulsa ne yapacaklar hani 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Ulu Cengiz Ulu:
    devletin aşı konusunda daha sert tedbirler alması gerekir aşı olmayan çocukları okula almamak gibi zorunlu uygulamalar başlatılmalı ki bu tür trajediler yaşanmasın 0 0 Yanıtla
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