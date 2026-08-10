İngiltere'de Kuraklık İlanı Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Kuraklık İlanı Genişliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin üçte ikisi kuraklık ilan edildi, 45 milyon kişi etkileniyor.

İngiltere'de kuraklık koşullarının hakim olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi.

İngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.

İngiltere Çevre Ajansı ve diğer hükümet yetkilileri, sektör ve çiftçi temsilcilerinin oluşturduğu İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu, bugün toplantı yaptı.

Toplantı sonucu alınan karara göre, İngiltere'de kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex ile Solent ve South Downs da eklendi.

Böylece, İngiltere'nin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan edilirken ülkenin tüm bölgelerindeki su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı.

İngiltere'de şiddetli kuraklığın hakim olduğu bölgelerde 45 milyon kişi yaşıyor. Ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamaların uygulamaya konduğu bölgelerde de 27 milyon nüfus bulunuyor.

Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Tony Grayling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kuraklık koşullarının şiddetlendiğini belirterek kayda değer miktarda ve sürekli yağış olmadan bu koşulların devam edeceğini ifade etti.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle İngiltere'nin ikliminde büyük çaplı değişiklikler yaşanıyor. Yağışlı iklimiyle bilinen ülkenin bazı bölgelerinde yaklaşık iki aydır kayda değer miktarda yağmur yağmadı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kuraklık İlanı Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 03:44:06. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Kuraklık İlanı Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.