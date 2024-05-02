İngiltere'de Muhafazakar Parti Yöneticileri Tarafından İslamofobi İçeren Facebook Grupları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Parti Yöneticileri Tarafından İslamofobi İçeren Facebook Grupları Ortaya Çıktı

İngiltere\'de Muhafazakar Parti Yöneticileri Tarafından İslamofobi İçeren Facebook Grupları Ortaya Çıktı

İngiltere'de Muhafazakar Parti yetkilileri ve üyelerince yönetilen Facebook gruplarında, Londra'nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Khan'a yönelik ırkçı ve Müslüman karşıtı ifadelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Greenpeace'in araştırma birimi Unearthed tarafından incelenen 36 kapalı Facebook grubunda, Khan'ın politikalarını eleştiren ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Bu gruplarda Muhafazakar Parti üyeleri, belediye meclis üyeleri ve parti görevlileri de yöneticilik yapıyor. Konuyla ilgili olarak Khan ve diğer siyasetçilerin tepkisi büyük olurken, Muhafazakar Parti ise her türlü ayrımcı dilin kınandığını ve suçu teşvik etmediklerini belirtti.

02.05.2024 00:37
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İngiltere'de Muhafazakar Parti yetkilileri ve üyelerince yönetilen Facebook gruplarında Londra'nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Khan'a yönelik ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre çevre örgütü Greenpeace'in araştırma birimi Unearthed, Khan'ın politikalarını eleştiren 36 kapalı Facebook grubunu inceledi.

Toplamda 38 bin üyesi bulunan grupların yöneticilerini inceleyen Unearthed, aynı 3 ismin gruplarda yöneticilik yaptığını da ortaya çıkardı.

Bunlardan birinin Muhafazakar Partili bir belediye meclis üyesi, birinin partinin dijital kampanyalardan sorumlu bir yöneticisi diğerinin ise parti üyesi olduğunu açığa çıkaran Unearthed, başka belediye meclis üyeleri, yerel yönetici ve parti görevlilerinin de gruplarda yöneticilik yaptığını belirledi.

Unearthed, Muhafazakar Partinin Londra Belediye Başkan Adayı Susan Hall'un da 36 gruptan 6'sına üye olduğunu açıklarken Hall, bugün 7. gruba da üye oldu.

Grup üyeleri arasında Muhafazakar Partili milletvekilleri de yer alıyor.

"Karanlık güçler Khan'ı da yok edebilir"

Söz konusu Facebook gruplarında Khan'ın Londra'da trafiğe çıkan yüksek emisyonlu araçlardan günlük ücret alınması projesi (ULEZ) en çok eleştirilen politika olarak dikkati çekiyor.

Grup üyeleri, Khan'ı eleştirmenin veya ona hakaret etmenin yanında ULEZ kameralarını da hedef alan paylaşımlarda bulunuyor.

Paylaşımlarında ULEZ kameralarının parçalanması veya boyanması gibi şiddet eylemleri övülürken Khan hakkında "terör sevici" ve "Londra'yı İslamcılara sattı" gibi ithamlar yer alıyor.

Söz konusu gruplardaki paylaşımlardan birinde ise, "Prenses Diana'yı yok eden karanlık güçler bu paragöz paraziti de yok edebilir." yorumu dikkati çekiyor

Başka bir paylaşımda ise Khan'ın "Halkın büyük bir ayaklanmasıyla karşı karşıya kalacağı ve Müslümanların sokaklarda yürüyemeyecek hale geldiği zamanları göreceği" ifadeleri yer aldı.

"Herhangi bir saygın siyasetçi özür diler ve gruplardan ayrılırdı"

The Guardian'a konuşan Khan, yaptığı açıklamada konunun kendisi, ailesi ve belediye çalışanlarının güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Hall'un seçimi kazanması halinde en tehlikeli ve ayrımcı Londra Belediye Başkanı olacağını söyleyen Khan, partisinin gruplarla ilgili polise şikayette bulunduğunu kaydetti.

İşçi Partili milletvekili Dawn Butler ise Londra Metropolitan Polis teşkilatına yazdığı mektupta, "Bu paylaşımların ırksal ve dini açıdan ağır suç işlediğini düşünüyorum. Bu suçların, birçok önde gelen Muhafazakar Partili milletvekilinin üyesi olduğu gruplarda işlenmesini şok edici buluyorum. Hall neden bu nefret pazarlayan gruplara üye olduğunu açıklamadı ama Londralılar bu davranışları hoş görmesinden endişe duyacaktır." ifadelerini kullandı.

Greenpeace'ten Ami McCarthy ise açıklamasında, "Herhangi bir saygın siyasetçi, ırkçılık, İslamofobi ve suç içeren paylaşımları gördüğü anda özür diler ve bu Facebook gruplarından ayrılırdı. Ancak Susan Hall yapmadı." değerlendirmesini yaptı.

Muhafazakar Parti, konuyla ilgili açıklama yapmazken ismi verilmeyen bir parti sözcüsü, her türlü ayrımcı dili açıkça kınadıklarını, vandalizm ile suçu teşvik etmediklerini ve buna göz yummadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Muhafazakar Parti Yöneticileri Tarafından İslamofobi İçeren Facebook Grupları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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