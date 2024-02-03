İngiltere\'de Antik Çağdan Kalma Tahtakurusu Kalıntıları Keşfedildi

İngiltere'de antik çağdan kalma tahtakurusu kalıntıları keşfeden arkeologlar, böceğin İngiltere'deki kökenine ilişkin yeni bilgiler edindi.
The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'de arkeologlar, Northumberland bölgesinde Hadrian Duvarı'nın güneyindeki bir Roma garnizon bölgesindeki kazı çalışmasında incelemeler yaptı.
Kazı çalışmalarının sürdüğü alandaki incelemelerde Latince "Cimex lectularius" olarak bilinen tahtakurusu böceklerinin antik döneme ait kalıntılarını bulundu.
Araştırmayı yürüten Dr. Andrew Birley, bu tip minik böceklerin antik zamana ait kalıntılarını bulmanın çok "nadir görünen bir olay" olduğunu ifade etti.
Tahtakurularının İngiltere'ye Romalılar aracılığıyla geldiği belirlendi
İngiltere'ye temiz su sağlama sistemi ve banyo gibi yenilikleri getiren Romalıların araştırmalar kapsamında tahtakurularını da taşıdığı keşfedildi.
Araştırmacılar, Romalı tüccarların çok miktarda giysi, saman ve tahıl getirdiğini ve tahtakurularının 2 bin yıl önce bu yollarla İngiltere'ye geldiğini düşündüklerini belirtti.
Araştırmada çalışan öğrencilerden Wyse Jackson, antik zamanlarda tahtakurularının kulak enfeksiyonu gibi bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını ve tıbbi açıdan önemli olduğunu ifade etti.
Jackson, kazı çalışmalarında keşfedilen böcek türleri ve sayılarına bağlı olarak, İngiltere'nin antik dönemlerinde gıda depolama, hijyen ve atıkların bertaraf edilmesi gibi konularda bilgi edindiklerini kaydetti.
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