İngiltere'de Savunma Bakanı Değişikliği - Son Dakika
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İngiltere'de Savunma Bakanı Değişikliği

11.06.2026 23:41
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin istifasının ardından Dan Jarvis yeni bakan olarak atandı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin istifasının ardından bu göreve Dan Jarvis atandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Dan Jarvis, İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Jarvis, daha önce İçişleri Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nde Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Savunma Bakanı Healey görevinden istifa etmişti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle suçlayan Healey, "Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Healey'nin istifasından birkaç saat sonra Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Savunma Bakanı Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Yaman Fatma Yaman:
    ya bu ingilizlerde de varmış param yok diye bakanlar istifa ediyo be bizim ülkelerde böyle mi oluyo acaba 0 0 Yanıtla
  • Asudan Tuğçe Keskin Asudan Tuğçe Keskin:
    bir bakandan diğerine geçildi sadece o kadar bilenler sorun çözmüş sanıyo ama asıl mesele bütçe meselesi ve bu da aynı kalacak gibi görünüyo yani neyse işte kim olursa olsun farketmez 0 0 Yanıtla
  • Hale Aslan Hale Aslan:
    yok yok bundan bi çıkmazlık çıkmaz zaten ne değişirse değişsin aynı yere gelicez hep böyle oluyo işte bakanlar değişir ama politika aynı kalır 0 0 Yanıtla
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