İngiltere'de Sıcak Hava Can Kayıplarını İki Katına Çıkardı

İngiltere'de mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgaları nedeniyle 2 bin 877 can kaybının olduğu ve bunun geçen yıl yaz dönemindeki sıcaklık kaynaklı can kayıplarının neredeyse iki katına çıktığı tahmin ediliyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) analizine göre, ülkede mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgaları sırasında 2 bin 877 ölüm meydana geldi. Geçen yılki sıcak hava dalgaları sırasında 1504 can kaybı oldu.

Bu yıl şiddeti artan sıcaklıklar, can kayıplarının geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkmasına yol açtı.

Tahminlere göre 24-27 Mayıs dönemindeki sıcak hava dalgasında 753 kişi, 21-28 Haziran dönemindeki sıcak hava dalgasında 2 bin 124 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarına ilişkin rakamlar öncü veriler olmakla birlikte, UKHSA'nın 2022'de bildirdiği yıllık rekora yaklaştı.

İngiltere'de bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle kırmızı alarm verilmiş ve yüksek sıcaklıkların sağlık risklerini artırabileceği uyarısı yapılmıştı.

Hazirandaki sıcak hava dalgasında ülkedeki en yüksek sıcaklıklar 37,7 dereceye çıkmıştı.