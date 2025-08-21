İngiltere'de Sığınmacı Sayısı Artıyor

İngiltere'de otellerde barınan sığınmacıların sayısı bir yılda yüzde 8 artarak 32 bin 59'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla otellerde konaklayan sığınmacıların sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 32 bin 59'a yükseldi.

Ayrıca, Haziran 2025'e kadarki bir yıllık dönemde, 9 bin 100 sığınmacı sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerde önceki yıla kıyasla yüzde 25 artış olduğu ortaya kondu. Sınır dışı edilenlerin yarısından fazlasını cezasını tamamlayan yabancı uyruklu hükümlüler oluşturdu.

Bakanlık verilerine göre sığınmacılara harcanan maliyetler düştü. 2024-2025 döneminde 4,76 milyar sterlin olan harcama, bir önceki yılın 5,38 milyar sterlinlik harcamasına göre yüzde 12 azaldı.

Veriler, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin ilk yılında iltica başvurularının daha hızlı işlendiğini ortaya koydu. Sığınmacı başvuruların toplamı, dört yıl sonra ilk kez 100 binin altına düşerek 71 bin dosya seviyesine indi. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 18'lik azalmaya işaret etti.

"Son 12 ayda attığımız adımlar kritik öneme sahip"

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, söz konusu verilerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Başarısız iltica başvurularında iade oranını yüzde 30 artırmak, maliyetleri yüzde 11 azaltmak, başvuru yığılmasını yüzde 18 düşürmek ve temyiz sistemini köklü biçimde değiştirecek planlarımız gibi son 12 ayda attığımız adımlar sığınma sistemine düzen getirmek açısından kritik öneme sahip." dedi.

Mülteci Konseyi (Refugee Council) Başkanı Enver Solomon ise İşçi Partisi'nin hükümetteki ilk yılında sağlanan ilerlemeyi "gerçek başarı" olarak nitelendirdi.

Solomon, "Daha hızlı kararlar, mültecilerin hayatlarını yeniden kurmalarını sağlıyor ve pahalı otellerin kullanımının daha çabuk sona erdirilmesine imkan tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de sığınmacıların otellerde barınmasına karşı başlatılan hukuki süreç genişliyor

Yüksek Mahkemenin, Epping'deki bir otelde barınan sığınmacıların 12 Eylül'e kadar otelden çıkarılmasına hükmetmesi ülke genelinde yeni hukuki girişimlere emsal teşkil etmişti.

Mahkemenin kararının ardından, ülkedeki aşırı sağcı Reform UK partisinin kontrolündeki 12 belediye meclis üyesinin de aynı adımı atacağı açıklandı. Parti lideri Nigel Farage, "Epping'in yolunu izleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava açılması için acil hukuki görüş talep ettiğini duyurmuştu.

Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.