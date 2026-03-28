İngiltere'de Tarihi İpek Fabrikasında Yangın

28.03.2026 22:19
Staffordshire'daki tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı, 18 yaşındaki genç kundaklama şüphesiyle gözaltında.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki tarihi ipek fabrikasında çıkan yangına ilişkin 18 yaşındaki genç, kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Staffordshire Polisinden yapılan açıklamada, Leek kentinde inşası 1860'a dayanan ve tarihi değeri dolayısıyla ikinci derece koruma altına alınan "The Big Mill" adlı binada, dün akşam yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yerel saatle 21.35'te olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yangında yaralanan olmadığı ve 18 yaşındaki şüphelinin "hayatı tehlikeye atma ihtimali bulunan kundaklama" suçlamasıyla gözaltında tutulduğu belirtildi.

Yangına 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, bugün öğle saatleri itibarıyla 4 ekibin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ancak binanın yapısal açıdan güvensiz olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin içeri giremediği ve bu nedenle yangının tamamen söndürülemediği bilgisi paylaşıldı.

İtfaiye yetkilisi Jonathan Ashby, olay yerinde geniş güvenlik kordonunun sürdüğünü belirterek, "Yangını güvenli ve hızlı şekilde sonlandırmak için bölgede bir süre daha kalmamız bekleniyor." dedi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek

Ülke basınındaki haberlere göre, yangın nedeniyle çevredeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edildi ve bölgede yol kapatmaları uygulandı.

İtfaiye yetkilileri, binanın ağır hasar gördüğünü ve çökme riski nedeniyle kısmen yıkılmasının gerekebileceğini belirtirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucunda belirleneceğini kaydetti.

Ülkede 1860'ta inşa edilen 6 katlı yapı, İngiltere'de ipek üretim sanayisine ait erken dönem büyük ölçekli fabrikalardan biri olarak biliniyor. Uzun süredir kullanılmayan bina için daha önce 55 daireye dönüştürülmesine yönelik planlama başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İngiltere, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
