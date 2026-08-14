İngiltere'de Tek Kullanımlık Mangallara Yasağ - Son Dakika
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İngiltere'de Tek Kullanımlık Mangallara Yasağ

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İngiltere, orman yangını riskine karşı tek kullanımlık mangal satışını geçici olarak yasakladı.

İngiltere'de orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olması sebebiyle tek kullanımlık mangalların satışının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

İngiltere'de yüksek seyreden orman ve açık alan yangını riskine karşı önlem alındı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere, İskoçya ve Galler'de tek kullanımlık mangalların satışının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, yasağın Kuzey İrlanda'yı kapsamayacağı belirtildi.

İngiltere Ticaret Bakanlığının yayımladığı rehberde, mevcut hava ve çevre koşullarında tek kullanımlık mangalların "güvenli ürün" olarak değerlendirilemeyeceği ve bu ürünlerin şu aşamada mağazalarda ya da çevrim içi platformlarda satışa sunulmaması gerektiği belirtildi.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, tedbirlerin canları ve çevreyi korumaya yönelik sağduyulu adımlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ve Galler'de bu yıl 1017 yangın kaydedildi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, çıkan ot yangınında 19 evin yıkıldığı Stourbridge kentine yaptığı ziyarette, ülkede yangın riski nedeniyle tek kullanımlık mangal satışlarına geçici yasak getirmenin gerekli olduğunu söyledi.

Burnham, ülkede görülen 37 yangının tamamının mangallardan kaynaklanmadığını ancak bazılarının bu nedenle çıkmış olmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

Vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulunan Burnham, "İngiltere şu anda tutuşmaya hazır. Herhangi bir açık alanda ateş yakmak, insanların evleri ve diğer insanların hayatları için risk." dedi.

Burnham, ülkedeki yangınlarla mücadeleye destek için ordunun da devreye sokulduğunu aktardı.

Başbakan Burnham, değişen iklim koşullarıyla yüzleşmek gerektiğini vurgulayarak Avrupa ve ABD'de kullanılan yangın söndürme uçaklarının temin edilmesini planladığı bilgisini paylaştı.

Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyinin (NFCC) paylaştığı verilere göre, İngiltere ve Galler'de bu yıl 1017 yangın kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Tek Kullanımlık Mangallara Yasağ - Son Dakika

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