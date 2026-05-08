İngiltere'de Yerel Seçimlerde Göçmen Karşıtı Reform UK Birinci Parti Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Yerel Seçimlerde Göçmen Karşıtı Reform UK Birinci Parti Oldu

08.05.2026 12:55  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'deki yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, göçmen karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Reform UK partisi, hem İşçi Partisi'ni hem de Muhafazakar Parti'yi geride bırakarak birçok belediyede en fazla sandalyeyi kazandı.

(ANKARA) -İngiltere'de yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçları, göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan sağcı Reform UK partisinin ülke genelinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladığını ortaya koydu.

İlk sayımlara göre Reform UK, hem İşçi Partisi'ni hem de Muhafazakar Parti'yi geride bırakarak birçok belediyede en fazla sandalyeyi kazanan parti konumuna geldi.

Yerel seçimlerde İngiltere genelinde 5 binden fazla belediye meclis üyeliği ile altı belediye başkanlığı için oy kullanıldı. İngiltere medyasının aktardığı ilk sonuçlara göre İngiltere'deki 136 belediyenin bir bölümünde oy sayımı sürerken Reform UK, 353 belediye meclis sandalyesi elde etti.

Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin şimdiye kadar sayımı tamamlanan bölgelerde 249, Muhafazakar Parti'nin ise 139 sandalye kaybettiği bildirildi. Reform UK ise 353 sandalye kazanarak ilk sıraya yerleşti.

Seçimler Westminster bölgesindeki parlamento aritmetiğini değiştirmedi, ancak yerel yönetimlerde ortaya çıkan tablo ülkedeki siyasi eğilimlerin önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Londra'nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets bölgeleriyle Watford'daki belediye başkanlığı yarışlarının sonuçlarının henüz netleşmediği bildirildi.

Reform UK'in özellikle göç politikaları ve yaşam maliyeti krizine ilişkin sert söylemler üzerinden seçmenden destek topladığı yorumları İngiltere basınının gündeminde. İskoçya ve Galler'de de seçmenler bölgesel parlamentolar için sandık başına giderken, bu bölgelerdeki oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Yerel Seçimlerde Göçmen Karşıtı Reform UK Birinci Parti Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:44:16. #.0.5#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yerel Seçimlerde Göçmen Karşıtı Reform UK Birinci Parti Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.