İngiltere'de Yerel Seçimlerde Göçmen Karşıtı Reform UK Birinci Parti Oldu

(ANKARA) -İngiltere'de yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçları, göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan sağcı Reform UK partisinin ülke genelinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladığını ortaya koydu.

İlk sayımlara göre Reform UK, hem İşçi Partisi'ni hem de Muhafazakar Parti'yi geride bırakarak birçok belediyede en fazla sandalyeyi kazanan parti konumuna geldi.

Yerel seçimlerde İngiltere genelinde 5 binden fazla belediye meclis üyeliği ile altı belediye başkanlığı için oy kullanıldı. İngiltere medyasının aktardığı ilk sonuçlara göre İngiltere'deki 136 belediyenin bir bölümünde oy sayımı sürerken Reform UK, 353 belediye meclis sandalyesi elde etti.

Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin şimdiye kadar sayımı tamamlanan bölgelerde 249, Muhafazakar Parti'nin ise 139 sandalye kaybettiği bildirildi. Reform UK ise 353 sandalye kazanarak ilk sıraya yerleşti.

Seçimler Westminster bölgesindeki parlamento aritmetiğini değiştirmedi, ancak yerel yönetimlerde ortaya çıkan tablo ülkedeki siyasi eğilimlerin önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Londra'nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets bölgeleriyle Watford'daki belediye başkanlığı yarışlarının sonuçlarının henüz netleşmediği bildirildi.

Reform UK'in özellikle göç politikaları ve yaşam maliyeti krizine ilişkin sert söylemler üzerinden seçmenden destek topladığı yorumları İngiltere basınının gündeminde. İskoçya ve Galler'de de seçmenler bölgesel parlamentolar için sandık başına giderken, bu bölgelerdeki oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.