İngiltere'de Yolcu Treni Raydan Çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de Yolcu Treni Raydan Çıktı

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East Sussex'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu 20 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı kazadan bir hafta önce, güzergah üzerindeki raylara ilişkin endişelerin gündeme getirildiği belirtildi.

Lewes Milletvekili James MacCleary, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, kazadan bir hafta önce demir yolu şirketi "Greater Thameslink Railway" ile yaptığı toplantıda, Haywards Heath ile Lewes arasındaki güzergahın son aylarda "daha sarsıntılı hale geldiğinin" ele alındığını aktardı.

MacCleary, bu durumun son dönemde etkili olan aşırı sıcak havalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı

Demir Yolu Kazalarını Soruşturma Biriminden (RAIB) yapılan açıklamada da kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında rayların durumu, sıcak havanın demir yolu hattı üzerindeki etkisi, trenin hızı, frenleme verileri ve olay anına ilişkin görüntülerin inceleneceği belirtildi.

Eski Stratejik Demir Yolu Kurumu Başkanı Richard Bowker, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, RAIB'in rayların durumuna bakacağını belirterek, raylardaki hasarın kazaya mı neden olduğu yoksa raydan çıkma sonucu mu oluştuğunun inceleneceğini söyledi.

Bowker, trenlerde ileriye dönük kamera sistemleri ve kara kutu benzeri veri kayıt cihazları bulunduğunu, bu veriler sayesinde trenin hızının ve fren yapılıp yapılmadığının tespit edilebileceğini kaydetti.

"Soruşturma, olayın temel nedenini ortaya koyacak"

Demir yolu operatörü "Network Rail", kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu bildirdi.

Greater Thameslink Railway Geçici Üst Yöneticisi John Whitehurst de soruşturmanın olayın temel nedenini ortaya koyacağını belirterek, "Ne olduğunu söylemek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

National Rail, kaza nedeniyle Haywards Heath ile Lewes arasındaki tüm tren seferlerinin iptal edildiğini, bölgede otobüslerle alternatif ulaşım sağlandığını duyurdu.

İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde Southern Railway'e ait Londra Victoria-Eastbourne seferini yapan yolcu treni, dün Haywards Heath ile Lewes bölgesi arasında raydan çıkmıştı.

Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Acil servis ekipleri, kazanın ardından "büyük olay" ilan etmiş, trende bulunan tüm yolcular tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

İngiltere, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Yolcu Treni Raydan Çıktı - Son Dakika

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