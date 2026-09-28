İngiltere'deki ABD vatandaşları, Fairford Üssü'ne saldırı girişimi sonrası uyarıldı - Son Dakika
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İngiltere'deki ABD vatandaşları, Fairford Üssü'ne saldırı girişimi sonrası uyarıldı

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ABD'nin Londra Büyükelçiliği, İngiltere'deki ABD vatandaşlarını güvenlikleri konusunda uyardı. Açıklamada, Fairford Üssü'ne dün terör saldırısı girişiminde bulunulduğu, üs yanındaki Whelford köyünde 85 evin tahliye edildiği ve 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin Londra Büyükelçiliği yayımladığı güvenlik uyarısında ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusu tarafından kullanılan İngiltere'deki Fairford Üssü'ne dün terör saldırısı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

İngiltere'de yaşayan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kendi güvenliklerini gözden geçirmeleri çağrısı yapılan açıklamada, üs yanında bulunan köydeki bazı evlerin boşaltıldığı hatırlatıldı.

Ülkedeki terör saldırısı risk seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ABD ile ilintili binalar, toplantılar ve organizasyonlar daha yüksek risk taşıyor olabilir. ABD vatandaşları yerel kurumların uyarılarını dikkate almalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada vatandaşlara çevrelerine dikkat etmeleri, kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, güvenlik konusunda çevrelerini bilgilendirmeleri, yerel medyadaki güncel bilgileri takip etmeleri, kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları ve ABD'nin Güvenli Seyahat Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olmaları çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev dün bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlardaki 5 kişi gözaltına alınırken İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
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