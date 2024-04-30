İngiltere'deki Havalimanlarına İniş Yapan İsrail Askeri Uçakları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İngiltere'deki Havalimanlarına İniş Yapan İsrail Askeri Uçakları Ortaya Çıktı

İngiltere\'deki Havalimanlarına İniş Yapan İsrail Askeri Uçakları Ortaya Çıktı

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonel güvenlik nedeniyle İsrail askeri uçaklarının havalimanlarındaki hareketleri hakkında bilgi vermedi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, Ekim 2023-Şubat 2024 arasında 9 İsrail askeri uçağının İngiliz pistlerine indiği ortaya çıktı. İsrail Hava Kuvvetleri, Glasgow ve Birmingham'daki havalimanları ile Suffolk ve Oxfordshire'daki askeri üslere iniş yapmıştır.

30.04.2024 14:23
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İngiltere Savunma Bakanlığı, 7 Ekim sonrası ülkedeki havalimanlarını kullanan İsrail askeri uçaklarına ilişkin bilgiyi "operasyonel güvenlik" nedeniyle açıklamazken, 9 uçağın İngiliz havalimanı ve üslere indiği ortaya çıktı.

İskoçya'daki Alba Partisi'nin İngiltere Parlamentosundaki temsilcisi Kenny MacAskill, Savunma Bakanı'na ilettiği yazılı soruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail Hava Kuvvetlerine ait kaç uçağın İngiliz havalimanı ve üslerini kullandığına ilişkin bilgi talep etti.

Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, talebe ilişkin cevabında, "Savunma Bakanlığı, operasyonel güvenlik nedeniyle yabancı askeri uçakların hareketleri ve operasyonlarıyla ilgili bilgi paylaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Declassified isimli haber sitesi ise yaptığı araştırma sonucu, İsrail'e ait 9 askeri uçağın Ekim 2023-Şubat 2024 arasında İngiliz pistlerine iniş yaptığını ortaya çıkardı.

Habere göre İsrail askeri uçakları, Glasgow ve Birmingham'daki havalimanları ile Suffolk ve Oxfordshire'daki askeri üslere iniş yaptı.

Declassified'ın sorusunu yanıtlayan İskoçya hükümeti, İsrail Hava Kuvvetlerinin Glasgow Prestwick Havalimanı'nı askeri üs olarak kullanmadığını ifade etti.

Açıklamada, "Kasım 2023'ten beri Prestwick'e inmediler ve havalimanı bağımsız bir karar alarak İsrail Hava Kuvvetleriyle herhangi bir ticari ilişki kurmama kararı aldı." denildi.

Daha önce İsrail ordusunun İngiltere topraklarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorusu da cevapsız bırakılan MacAskill, "Demir Kubbe'nin İsrail'i roketlerden koruması gibi demir perde de İngiltere'nin işbirliğini gizlemek için indi. İsrail'in İngiltere topraklarındaki eylemleriyle ilgili yasal sorular engelleniyor." dedi.

MacAskill, " Gazze'deki soykırım daha da kötüye giderken İngiltere'nin demokratik sorgulama sistemi de kötüye gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'deki Havalimanlarına İniş Yapan İsrail Askeri Uçakları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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