İngiltere'den Savunma Güçlendirme Planı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesini savaşa hazır getirmeyi, güçlü ittifaklar yapmayı ve gelişmiş kabiliyetlerle donatmayı hedeflediklerini söyledi.

Starmer, İskoçya'nın Glasgow kenti yakınlarındaki tersanede İngiltere'nin savunma alanında gelecek yıllarda atmayı planladığı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesi ile NATO'nun güvenliğinin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Starmer, "Birlikte çalışmadığımız sürece hiçbir şey tek başına çalışmaz." dedi.

Üniformalı askerlerden savunma sanayisinde üretim yapanlar ve vatandaşlara kadar herkesin ülke güvenliğinde oynayacağı rolünün bulunduğunu vurgulayan Starmer, "Görüyoruz ki bir şeyler değişiyor. Bugünün dünyasında en öndeki cephedeyiz. Karşı karşıya olduğumuz tehdit, Soğuk Savaş dönemindekinden daha ciddi, daha öngörülemez ve daha acil. Avrupa'da yeni bir nükleer riskle, günlük siber saldırılarla, sularımızda ve gökyüzünde artan Rus tehdidiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Starmer, Rusya'nın eylemlerinin İngiltere'de hayatı pahalı hale getirdiğine ve sade vatandaşların cebini etkilediğine işaret etti.

İngiltere'nin savunma alanındaki gelecek stratejilerini belirleyen Stratejik Savunma Değerlendirmesi'ni hazırlayan ekibe hitap eden Starmer, "Hayata geçirdiğiniz şey, Britanya'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecek bir yol haritası. Savaşa hazır, güçlü bir zırhla donatılmış, en güçlü ittifaklara sahip, en ileri teknolojiye sahip ve gelecek yıllara hazırlıklı hale getirilmiş bir ulus." dedi.

"2035'te bugünkünden 10 kat daha ölümcül ordu" vurgusu

Savunmaya ayrılan harcamayı 2027'de bütçenin yüzde 2,5'ine, bir sonraki seçimde göreve gelecek hükümette ise yüzde 3'e çıkaracak hazırlığı yaptıklarını anlatan Starmer, 3 önemli değişiklik gerçekleştireceklerini söyledi.

Starmer, bu değişikliklerin başında silahlı kuvvetlerin savaşa hazır hale gelmesinin bulunduğuna, bunun caydırıcılığı artıracağına işaret etti.

Bu kapsamda maaşlara yüzde 20 zam yapacaklarını kaydeden Starmer, ikinci değişikliğin ise NATO'ya destek alanında gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Savunma politikamız, her zaman 'Önce NATO' şeklinde olacaktır." diyen Starmer, NATO'ya verilecek destekle müttefiklerin de güvenliğinin sağlanacağını vurguladı.

Starmer, savunma alanındaki üretim ve yenilikleri savaş zamanı hızında hayata geçireceklerine dikkati çekerek, "2035'te bugünkünden 10 kat daha ölümcül bir orduyu hayata geçirmek için dronlar, gemiler, yapay zeka, uçaklar ile silahlı kuvvetlerimizin tüm dallarında tam bir entegrasyonu sağlayacağız." dedi.

Savunma alanındaki yatırımlar ve askeri alandaki gelişmelerin istihdama ve ekonomiye sağlayacağı katkılara değinen Starmer, savaş başlığı programına 15 milyar sterlin yatırım yapılacağını vurguladı.

Starmer, bu yatırımla 9 bin yeni istihdam oluşacağını belirtti.

"Bir savaşı önlemenin en iyi yolu, ona karşı hazır olmaktır"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Starmer, savunma bütçesinde Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük artışın yapılacağını belirtti.

İngiltere'de 1945-1951 yıllarında başbakanlık yapan İşçi Partili Clement Attlee'nin barışı korumak için oluşturulan NATO'nun temellerini atan isimlerden olduğunu söyleyen Starmer, kendisinin de aynı gelenekten geldiğini ifade etti.

Starmer, NATO'yu öncelik gördüğünü vurgulayarak, "Yaptığımız katkıları göz önünde bulundurursak NATO'ya bağlılığımız çok yüksek. NATO'ya diğer kabiliyetlerle birlikte nükleer kabiliyet kazandırıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Starmer, "Gazze'deki durum kabul edilemez ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu nedenle müttefiklerimizle durumun kabul edilemez olduğunu söylemekte çok netiz. Bir ateşkese ihtiyaç olduğu ve şu an olmayan seviyede insani yardımların içeri girmesinin gerektiği çok açık. Bu durum büyük bir yıkıma sebep oluyor." diye konuştu.

Alman makamlarının Rusya'nın gelecek 4 yılda bir NATO ülkesini işgal edebileceğine yönelik uyarısı sorulan Starmer, "Rusya, zaten şu an hava sahamızı ve sularımızı tehdit ediyor. Siber saldırılar yapıyor. Bu, zaten bizim mücadele ettiğimiz bir tehdit. Bir savaşı önlemenin en iyi yolu, ona karşı hazır olmaktır." ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin savunma harcamasının kamu hizmetlerini aksatmayacağını, savunma sanayisinde ve güvenlik sektöründe, iyi maaşlı işlerde istihdamı artıracağını sözlerine ekledi.