İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 Yenerek Başladı

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

6 golün atıldığı mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford kaydetti.

İngiltere, 12. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 36. dakikada Martin Baturina ile beraberliği yakaladı.

Kane, 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak İngiltere'yi yeniden öne geçirdi. Hırvatistan, 45+5. dakikada Petar Musa'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 47. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 3-2 öne geçti. 85. dakikada Marcus Rashford'un kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla İngiltere gruptaki ilk maçında 3 puana ulaşırken Hırvatistan turnuvaya puansız başladı.