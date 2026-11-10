İngiltere hükümeti okullarda cep telefonu kurallarını Eylül 2027'de sıkılaştıracak - Son Dakika
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İngiltere hükümeti okullarda cep telefonu kurallarını Eylül 2027'de sıkılaştıracak

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İngiltere hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin kısıtlamaları Eylül 2027'den itibaren sıkılaştıracağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle öğrenciler okul günü boyunca çanta ve ceplerindeki telefonlara erişemeyecek, okullar uygulama yöntemine kendileri karar verecek.

İngiltere'de öğrencilerin eğitim saatleri boyunca cep telefonlarına erişimini engellemek amacıyla mevcut kısıtlamalar Eylül 2027'den itibaren sıkılaştırılacak.

İngiltere hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin mevcut kuralların daha da sıkılaştırması kapsamında uygulanacak yeni kuralların Eylül 2027'de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni düzenleme kapsamında, bazı okullarda uygulanan ve öğrencilerin telefonlarını görünür şekilde kullanmamaları veya sesini çıkarmamaları koşuluyla çantalarında bulundurmalarına izin veren uygulamaların ötesine geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, öğrencilerin okul günü boyunca çantalarında veya ceplerinde bulunan cep telefonlarına da erişememesi sağlanacak.

Okullar, yeni kuralların nasıl uygulanacağına kendileri karar verebilecek. Bazı okullarda telefonların kilitli kılıflarda veya güvenli dolaplarda saklanması, bazılarında ise ders günü başlangıcında toplanması gibi yöntemler uygulanıyor.

Hükümet ayrıca, okullarda kullanılan yapay zeka araçları dahil eğitim teknolojilerinin güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi için çalışma başlatılacağını duyurdu.

"Okul telefon ekranında gezinmek için değil, öğrenmek ve arkadaşlık kurmak içindir"

İngiltere Eğitim Bakanı Lucy Powell, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin velilere ve öğrencilere mesajının açık olduğunu belirterek, "Okul telefon ekranında gezinmek için değil, öğrenmek ve arkadaşlık kurmak içindir." ifadesini kullandı.

Çocukların okul gününün hiçbir anında akıllı telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayan Powell, "İşte bu nedenle, gerçekten telefonların yasak olduğu okullara doğru bir sonraki adımı atmak amacıyla kılavuzumuzu daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Powell, cep telefonlarının öğrencilerin eğitimlerinden ve birbirleriyle iletişim kurmalarından uzaklaşmalarına neden olabileceğini vurguladı.

Okul yöneticilerini temsil eden sendikalar ise daha sıkı kuralların uygulanmasının ek maliyetler doğuracağına işaret ederek, hükümetten finansman desteği talep etti.

Okul ve Kolej Liderleri Birliği (ASCL) Genel Sekreteri Pepe Di'Iasio, tüm öğrenciler için kilitlenebilir telefon kılıfları veya güvenli saklama alanları sağlanmasının önemli maliyetler gerektireceğini belirterek, hükümetin gerekli finansmanı sağlamaması halinde bunun uygulanabilir olmayacağına dikkati çekti.

Kaynak: AA
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