 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Hizb-ut Tahrir'in terör örgütü ilan edilmesi için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu. Taslağın kabul edilmesi halinde, Hizb-ut Tahrir 19 Ocak itibarıyla İngiltere'nin terör örgütü listesinde yer alacak ve örgüte yardım suç sayılacak, örgüt ve iltisaklı kişilerin mallarına el konulabilecek. Ayrıca, örgüte yardım veya üyelikle suçlanan kişiler için 14 yıla kadar hapis cezası talep edilebilecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir\'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu
15.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:40
Abone Ol

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Hizb-ut Tahrir'in terör örgütü ilan edilmesi için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Hizb-ut Tahrir'in terör örgütü ilan edilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda Bakan Cleverly, meclisin bir grubu terör örgütü ilan etmesine olanak tanıyan yasaklama talimatı taslağını parlamentoya sundu.

Açıklamada, parlamentonun taslağı kabul etmesi halinde, Hizb-ut Tahrir'in 19 Ocak itibarıyla İngiltere'nin terör örgütü listesinde yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Parlamentonun Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmesi halinde örgüte her türlü yardım suç sayılacak, örgüt ve iltisaklı kişilerin mallarına el konabilecek.

Örgüte yardımla ya da üyelikle suçlanan kişiler için 14 yıla kadar hapis talep edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement