İngiltere İçişleri Bakanı Hizb-ut Tahrir\'i terör örgütü ilan etmek için meclise yasaklama taslağı sundu

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Hizb-ut Tahrir'in terör örgütü ilan edilmesi için meclise yasaklama talimatı taslağı sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Hizb-ut Tahrir'in terör örgütü ilan edilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda Bakan Cleverly, meclisin bir grubu terör örgütü ilan etmesine olanak tanıyan yasaklama talimatı taslağını parlamentoya sundu.

Açıklamada, parlamentonun taslağı kabul etmesi halinde, Hizb-ut Tahrir'in 19 Ocak itibarıyla İngiltere'nin terör örgütü listesinde yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Parlamentonun Hizb-ut Tahrir'i terör örgütü ilan etmesi halinde örgüte her türlü yardım suç sayılacak, örgüt ve iltisaklı kişilerin mallarına el konabilecek.

Örgüte yardımla ya da üyelikle suçlanan kişiler için 14 yıla kadar hapis talep edilebilecek.