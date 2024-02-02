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İngiltere İmalat Sektörü, Kızıldeniz Krizi Nedeniyle Geriliyor - Son Dakika
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İngiltere İmalat Sektörü, Kızıldeniz Krizi Nedeniyle Geriliyor

İngiltere İmalat Sektörü, Kızıldeniz Krizi Nedeniyle Geriliyor

İngiltere'deki imalat sektörü, Kızıldeniz'deki son krizin neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların artmasıyla Ocak ayında gerilemeye devam etti. S&P Global İngiltere İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Ocak ayında 47,0 olarak açıklanarak 47,3 olan ilk tahminin altında kaldı. Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş, iş kayıplarına ve satın alma ve stoklarda kesintilere yol açtı. Ayrıca, Kızıldeniz rotası üzerindeki jeopolitik gerilim nedeniyle sipariş edilen girdilerin teslim sürelerinde belirgin bir artış yaşandı.

02.02.2024 10:19
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LONDRA, 2 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'deki imalat sektörü, Kızıldeniz'deki son krizin neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların artmasıyla Ocak ayında gerilemeye devam etti.

Sektörel ankete göre, S&P Global İngiltere İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Ocak ayında 47,0 olarak açıklanarak 47,3 olan ilk tahminin altında kaldı. Endeks, son 18 aydır her ay faaliyet koşullarında kötüleşmeye gidildiğine işaret ediyor.

Ankete göre, sektörün üretimi ve yeni siparişleri Ocak ayında daha da düşerek ilave iş kayıplarına ve satın alma ve stoklarda kesintilere yol açtı.

Buna ek olarak, Süveyş Kanalı'na giden Kızıldeniz rotası üzerinde artan jeopolitik gerilim sonucu denizaşırı ülkelerden sipariş edilen girdilerin Afrika'nın alt ucuna yeniden yönlendirilmesi, Ocak ayında ortalama satıcı teslim sürelerinde belirgin bir artışa neden oldu.

S&P Global Market İstihbaratı Direktörü Rob Dobson, "Maliyet ve stok yönetimi girişimleri Kızıldeniz'deki kriz nedeniyle karmaşık hale geldi" dedi.

Dobson, beklenen bazı teslimat tarihlerinin en az 12-18 gün gecikebileceğini, bunun da üretim programlarını aksatıp üreticilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında düşük taleple mücadele ettiği bir dönemde enflasyona yönelik baskıları artırabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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