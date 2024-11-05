İngiltere, İnsan Kaçakçılığıyla Mücadelede Ek Kaynak Ayırıyor

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İngiltere'nin sınır güvenliğini güçlendirmek için ek kaynak ayıracağı duyurusu, Ekim'de 5.417 kişinin küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmesinin ardından geldi. Bu sayı, Ekim 2022'den bu yana en yüksek aylık yasadışı geçiş anlamına geliyor.

LONDRA, 5 Kasım (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, insan kaçaklığı sorunuyla mücadele için 75 milyon İngiliz sterlini (97,3 milyon ABD doları) ek kaynak ayıracaklarını duyurdu.

Starmer, Glasgow'da düzenlenen Interpol Genel Kurulu'nun 92. oturumunda yaptığı konuşmada küresel liderlere kaçaklığın sınır güvenliğine yönelik tehditlerinin "ciddiyetinin farkına varma" çağrısı yaptı.

Starmer, insan kaçakçılığının "kökü kazınması gereken menfur bir ticaret" olduğunu ve "terör gibi küresel bir güvenlik tehdidi" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan, ek nakit takviyesinin, İngiltere'nin yeni Sınır Güvenliği Komutanlığı'na önümüzde 2 yıl içinde yapılacak yatırımları 150 milyon sterlin düzeyine çıkaracağını belirtti. Para, ek uzman müfettişler ve gözetim ekipmanları için kullanılacak.

Duyuru Ekim'de 5.417 kişinin küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmesinin ardından geldi. Bu sayı, Ekim 2022'den bu yana en yüksek aylık yasadışı geçiş anlamına geliyor.