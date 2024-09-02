İngiltere, İsrail'e Silah Satışlarını Kısmen Askıya Alacak - Son Dakika
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İngiltere, İsrail'e Silah Satışlarını Kısmen Askıya Alacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin bazı silah ihracat lisanslarını askıya alacağını duyurdu. Bu karar, uluslararası insancıl hukukun ihlal riski nedeniyle alındı ve 350 lisansın yaklaşık 30'u etkilenecek. Lammy, bu durumun genel bir yasak olmadığını vurguladı. İngiltere, İsrail'e savaş suçları işlediği eleştirileri göze alarak, daha önce onayladığı 100'den fazla ihracat lisansını da sonlandırmadığı için eleştiriliyordu.

02.09.2024 19:48
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını bildirdi.

Bakan Lammy, İngiltere Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e sağladığı silah ihracat lisanslarının bazılarını askıya alacağını duyurdu.

Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından bu kararın alındığını söyledi.

Bakan Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." dedi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal edip etmediği konusunda hakemlik yapmadıklarını ve yapamayacaklarını vurgulayan Lammy, "Bu ileriye dönük bir değerlendirmedir, masumiyet ya da suçluluk tespiti değildir. Yetkili mahkemeler tarafından gelecekte yapılacak herhangi bir tespite halel getirmez." diye konuştu.

İngiltere "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. Mayıs itibarıyla "varış noktasının İsrail olduğu belirtilen" mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, İsrail'e Silah Satışlarını Kısmen Askıya Alacak - Son Dakika

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