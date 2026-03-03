İngiltere, Kıbrıs'a Savaş Gemisi Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Kıbrıs'a Savaş Gemisi Gönderiyor

03.03.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İran tehdidi nedeniyle Güney Kıbrıs'taki askeri üssünü korumak için gemi gönderecek.

İngiltere, Güney Kıbrıs'taki askeri üssüne yönelik İran tehdidi nedeniyle Ada'ya savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor.

The Guardian gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) yönelik dron saldırısının ardından üssü korumaya yönelik planlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda dron karşıtı operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen HMS Duncan gemisinin bölgeye gönderilmesi planlanırken başka bir kaynak, 2 geminin gönderilebileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'da şu anda bir savaş gemisi bulunmayan İngiltere'nin bölgedeki başka noktalara gemi gönderme planı yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsdeki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Kıbrıs, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Kıbrıs'a Savaş Gemisi Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:17:42. #.0.4#
SON DAKİKA: İngiltere, Kıbrıs'a Savaş Gemisi Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.