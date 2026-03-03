İngiltere, Kıbrıs'taki Askerlerinin Güvenliğini Sağlayacak

(ANKARA) - Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askerlerine ilişkin, "Birleşik Krallık, Kıbrıs'ın güvenliğine tam olarak bağlıdır ve oradaki İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamaya devam etmektedir. Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Biraz önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüştüm, ona, drone karşıtı yetenekleri olan helikopterler göndereceğimizi ve HMS Dragon'un bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü. Starmer, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, Kıbrıs'ın güvenliğine tam olarak bağlıdır ve oradaki İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamaya devam etmektedir. Savunma operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Biraz önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüştüm, ona, drone karşıtı yetenekleri olan helikopterler göndereceğimizi ve HMS Dragon'un bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim. Her zaman Birleşik Krallık ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz."