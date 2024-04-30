İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna'yı ziyaret etti - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna'yı ziyaret etti

İngiltere Kralı 3. Charles\'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward\'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna\'yı ziyaret etti

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna'yı ziyaret etti. Düşes, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi. Ayrıca savaştan etkilenen Ukraynalılarla da bir araya gelen Düşes, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet mağdurlarına destek alanında çalışmalar yürütmektedir.

30.04.2024 02:51
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna'yı ziyaret etti.

İngiltere kraliyet ailesinin X hesabından yapılan açıklamada Edinburgh Düşesi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile bir araya geldiği bildirildi.

Düşes'in savaştan etkilenen Ukraynalılarla da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Düşes, Kiev'deki BM yardım merkezinde, Ukrayna genelinde 12 şehirde faaliyet gösteren ve başta çatışmayla bağlantılı cinsel şiddetten mağdurlar olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere hayati psikososyal ve hukuki destek sağlayan BM Nüfus Fonunun faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.

Edinburgh Düşesi Sophie'nin çocuklara akıl ve ruh sağlığı alanında destek veren gönüllülerle buluştuğu da kaydedilen açıklamada Düşes'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk İngiliz kraliyet ailesi üyesi olduğuna işaret edildi.

Düşes Sophie, çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet mağdurlarına destek alanında yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward'ın eşi Düşes Sophie, Ukrayna'yı ziyaret etti - Son Dakika

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