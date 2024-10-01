İngiltere, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
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İngiltere, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarını kiralanan uçakla yarın tahliye edecek.

01.10.2024 01:16
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yarın Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir ticari yolcu uçağının tamamen Lübnan'dan tahliye edilecek İngiliz vatandaşları için kiralandığı ifade edildi.

Uçağa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocuklarının kabul edileceği kaydedilen açıklamada, uçuşun yarın Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleşeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığına Lübnan'da olduğunu bildiren vatandaşların tahliye uçuşunda yer almaları için gerekli bilgilerin gönderileceği ifade edilerek, bildirim yapmayanlara da bildirimde bulunmaları tavsiye edildi.

Uçuşta önceliğin hassas durumdaki yolculara verileceği belirtilirken, uçuş için teyit bildirimi almayan vatandaşların havalimanına gelmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Tahliye uçuşunda yer alacak yolcuların kişi başı 350 sterlin (Yaklaşık 16 bin lira) ödeyeceği, uçakta yer almak isteyen yabancıların ise geçerli İngiltere vizesine sahip olması gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, "Lübnan'daki durum çok hassas ve çok hızlı şekilde kötüye gidebilir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle ayrılmak isteyenlere yardım edebilmek için hükümet bir uçak kiraladı. Şu an ülkeden ayrılmanız çok önemli çünkü daha fazla tahliye garantisi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere, geçen hafta Lübnan'dan tahliyelere destek vermek için Kıbrıs'a 700 kişilik bir birlik konuşlandırmış, Beyrut Büyükelçiliğine ise bir destek ekibi göndermişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika

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