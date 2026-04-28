İngiltere'nin Chagos Adaları'nda Soykırımı ve Kenyalı Yetkiliden Batı'ya Sert Suçlamalar

BM’nin sömürgeciliğe son verme kurallarını baypas etmek isteyen İngiliz yetkililer, Chagos Adaları’nın yerleşik nüfusu olmadığını iddia etti. Oysa nesillerdir orada yaşayan, köleleştirilmiş Afrikalılar ve sözleşmeli işçilerin soyundan gelen 1500-2000 kişilik bir Chagoslu topluluğu vardı. 1967-1973 arasında ABD desteğiyle tüm nüfus zorla yerinden edildi. 1971’de adalarda kalmaları yasa dışı ilan edildi. Diego Garcia’da 1000’den fazla köpek egzoz gazıyla zehirlenerek katledildi. 1973’te tüm Chagoslular Mauritius ve Seyşeller’e sınır dışı edildi, yoksulluğa terk edildi. İngiliz belgeleri ırkçı tutumları ortaya koyuyor. Sürgün, insanlığa karşı suç olarak tanımlandı. Chagoslular şiddetli yoksulluk, ayrımcılık ve nesiller arası travma yaşadı. 2000’de Yüksek Mahkeme sürgünü hukuka aykırı bulsa da karar ulusal güvenlik gerekçesiyle bozuldu.

Kenyalı avukat ve parlamento sekreteri Ahmad Abdulaziz Kadhi, İngiliz askeri üslerinin yerel halkı bastırmak ve ticareti kontrol etmek için kurulduğunu, ABD ekonomisinin çatışmalardan beslendiğini belirtti. Kadhi, Batılı güçlerin aksine Çin’in bölgede ticari temelli bir yaklaşım sergilediğini, askeri üs kurmadığını vurguladı. ABD’nin ‘Savaş Bakanlığı’ gibi hareket ettiğini, silah satışının büyük bir ticaret kapısı olduğunu ifade ederek “Savaş onların işi” dedi.