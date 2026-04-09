İngiltere, Rusya'nın Gizli Denizaltı Operasyonunu Açıkladı: Başarısız Oldu

09.04.2026 19:29
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya'nın İngiliz sularında gizli bir denizaltı operasyonu yürüttüğünü açıkladı. Healey, müttefik ülkelerle birlikte bu operasyonu 7/24 izlediklerini belirtti. Başbakan Keir Starmer ise Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı kararlı olacaklarını ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın İngiliz sularında ve çevresinde gizli bir denizaltı operasyonu yürüttüğünü açıkladı. Operasyon, bir Rus Akula sınıfı denizaltısı ve Rusya Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğüne (GUGI) ait 2 özel denizaltı aracını içeriyordu. Healey, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir savaş gemisi ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir P8 uçağının, müttefik ülkelerle birlikte Rus denizaltılarını 7/24 izlediğini belirtti. Akula denizaltısı geri çekildikten sonra, GUGI denizaltıları da İngiliz sularını terk ederek kuzeye doğru yol aldı ve 1 aydan uzun süren operasyon sona erdi.

Healey, 'Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz, kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz. Bunlara zarar verme girişimine müsamaha gösterilmeyecek ve bunların ciddi sonuçları olacaktır' ifadelerini kullandı. İngiliz sularının önemine değinerek, deniz tabanındaki altyapının ekonomik ve güvenlik açısından hayati olduğunu vurguladı. Ayrıca, İngiltere'nin denizaltı ağını korumak için ek önlemler aldığını, Atlantik Bastion programını başlattığını ve savunma harcamalarını artırdığını açıkladı. Healey, 'Putin'in gizli operasyonu başarısız oldu, çünkü bu hükümet en önemli görevimiz olan İngiltere'yi koruma görevini yerine getiriyor' dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı açıklamada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ortaya çıkarmaktan ve harekete geçmekten çekinmeyeceklerini belirterek, Silahlı Kuvvetlerin dünyanın en iyileri arasında olduğunu ve ulusal güvenliği savunmak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

