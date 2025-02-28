İngiltere Sığınma Başvurularında Rekor Kırdı

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LONDRA, 28 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'ye 2024 yılında yapılan sığınma başvurusu sayısı, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı verilere göre 2024 yılında toplam 108.138 kişi ülkeye sığınma talebinde bulundu. Bu başvuru sayısı, 2023 yılına göre yüzde 18'lik bir artışa işaret ederken, 2021 yılındaki sayının ise neredeyse iki katına ulaştı. 2023'e kıyasla küçük teknelerle ülkeye ulaşan sığınmacı girişlerinde de yüzde 25'lik artış görüldü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin küresel boyuttaki yasadışı göç sorunu için "hızlı bir çözümü" olmasa da "sığınma sistemini yeniden düzenlemeye yönelik uzun vadeli ciddi bir planının" bulunduğunu belirtti.

Ülke, yasadışı göçle mücadele için Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Başbakan Keir Starmer, İngiltere'nin istihbarat, veri ve uzmanlık paylaşımı konusunda Avrupalı müttefikleriyle birlikte çalışarak yasadışı göçle "kaynağında" mücadele etmek üzere insan kaçakçılarını hedef alacağını kaydetti.

Starmer, kasım ayında insan kaçakçılığıyla mücadele için 75 milyon İngiliz sterlini (94,5 milyon ABD doları) ek kaynak sağlandığını duyurmuştu. Bu ilave fonla birlikte İngiltere'nin yeni Sınır Güvenliği Komutanlığı'na önümüzdeki iki yıl içinde yapacağı toplam yatırım, 150 milyon sterline çıkıyor. Söz konusu kaynak, uzman araştırmacıların istihdamı ve gelişmiş gözetim ekipmanlarının temini için kullanılacak.