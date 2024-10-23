İngiltere ve Almanya'dan Savunma Anlaşması

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İngiltere ve Almanya, güvenlik, yatırım ve istihdamı artırmayı amaçlayan yeni savunma anlaşması imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, başkent Londra'da imzaladıkları savunma ve güvenlik odaklı "Trinity House Anlaşması"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Healey, burada yaptığı konuşmada, bugünün, iki ülke ilişkileri ve tarihi açısından önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Healey, "Bu, NATO öncelikli İngiltere savunma stratejimizin ve İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerini sıfırlamasının arkasındaki itici güçtür." ifadesini kullandı.

Trinity House Anlaşması'nın kara, deniz, hava, siber ve uzay olmak üzere tüm alanlarda savunma işbirliğini güvence altına aldığının altını çizen Healey, anlaşmanın ayrıca, Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"NATO'nun doğu kanadını daha da güçlendirecek"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise anlaşmanın, iki ülkenin yakınlaşması için fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bölme ve yok etme politikası karşısında, böyle zamanlarda bu anlaşma memnuniyet verici. Biz, başka bir şey, dayanışma ve güven sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, bu anlaşmayla her iki ülkenin sahadaki işbirliğini daha da yoğunlaştırarak NATO'nun doğu kanadını daha da güçlendireceğini belirtti.

Trinity House Anlaşması

İngiltere ve Almanya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall, topçu silahları için namlu üretmek üzere İngiltere'de yeni fabrika açacak ve 400 kişiye istihdam sağlayacak.

İki ülke, insansız hava araçları ve yeni uzun menzilli füze geliştirmek amacıyla birlikte çalışacak.

Alman deniz gözetleme uçakları da İskoçya'daki Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAF) Lossiemouth üssünden periyodik olarak Kuzey Atlantik'te devriye uçuşları yapacak.