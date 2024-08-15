İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları İsrail'i Ziyaret Edecek

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Orta Doğu'da gerilimi önlemeye yönelik çabaları görüşmek için yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Lammy ve Sejourne ile üçlü görüşmede bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmede, Orta Doğu'da gerilimi önlemeye yönelik çabaların ele alınacağı ifade edildi.

Katz, Lammy ve Sejourne'nin yapacağı üçlü görüşmede, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin de ele alınacağı kaydedildi.

Lammy ve Sejourne'nin ziyareti, İsrail- İran geriliminin gündemde olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan Sky News'e konuşan ve adı açıklanmayan diplomatik bir kaynak, Lammy'nin "Orta Doğu'da topyekun bir savaşı önlemek amacıyla" İsrail'i ziyaret edeceğini dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.