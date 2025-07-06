İngiltere ve Suriye İlişkileri Yeniden Başladı

ŞAM, 6 Temmuz (Xinhua) -- Suriye ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkiler, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin cumartesi günü Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretle resmen yeniden başladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Lammy'nin Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye Londra'yı ziyaret etmesi için resmi davette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın Londra'daki Suriye Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Suriye-İngiltere ekonomik konseyinin kurulması için çalışma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Lammy, İngiltere'nin Suriye'nin tarım ve eğitim sektörlerini destekleme taahhüdünü teyit etti.

İngiliz hükümetine göre Lammy'nin ziyareti, İngiltere'nin Suriye'yi, ekonomisini yeniden inşa etme ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci sağlama konusunda destekleme niyetinin altını çiziyor.

Lammy ziyareti sırasında insani yardım sağlamak, Suriye içinde eğitim ve geçim kaynaklarını desteklemek ve Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yardımcı olmak amacıyla 94,5 milyon euro (111,3 milyon ABD doları) tutarında yardım paketi açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı ülkesinin hem bölgesel hem de ülkenin iç güvenliğini sağlama, ayrıca düzensiz göçle mücadele etme hedefini yineledi.

Lammy ayrıca Suriye lideri Ahmed Şara ile de görüştü.