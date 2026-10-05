İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, TEKNOFEST Güneydoğu'yu etkileyici buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, TEKNOFEST Güneydoğu'yu etkileyici buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya dair video paylaştı. Anderson, genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına tanık olmanın harika fırsat olduğunu belirterek etkinlikten etkilendiğini söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretine işaret ederek, "Bu ziyaret, Türkiye'nin genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına ve yenilikçi yeteneklerine tanık olmak adına harika bir fırsattı." ifadesini kullandı.

Anderson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, TEKNOFEST Güneydoğu'daki izlenimlerine ilişkin video paylaştı.

TEKNOFEST ziyareti dolayısıyla T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'a teşekkürlerini sunan Anderson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret, Türkiye'nin genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına ve yenilikçi yeteneklerine tanık olmak adına harika bir fırsattı. Türkiye'nin güçlü teknoloji ekosistemini görmek ve İngiltere ile Türkiye arasındaki işbirliği için yeni fırsatları ele almak son derece değerliydi."

Anderson, paylaştığı videoda, etkinliğin en sevdiği şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, TEKNOFEST Güneydoğu'dan çok etkilendiğini vurguladı.

Üzerinde TEKNOFEST montu ile konuşan Anderson, "Umarım önümüzdeki yıllarda hem Urfa'ya hem de Teknofest'e yeniden dönerim. Bundan dolayı bu ceketi elimde tutacağım." dedi.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaTeknofestİngiltereDiplomasiTeknolojiGüncelAnkaraBilimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Nereden nereye Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı’nda böyle görüntülendi Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
20:34
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:46
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE’ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:36:20. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, TEKNOFEST Güneydoğu'yu etkileyici buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei